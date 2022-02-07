У ДПСУ запевнили, що держкордон України не порушувався.

У Чорному морі недалеко від Одеси зафіксовано пересування російського розвідувального корабля "Іван Хурс".

Як підтвердила УНІАН речник Морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк, корабель РФ проходив на певній відстані від територіальних вод України, але держкордон не порушував.

"Російський корабель був у русі. Він проходив на певній відстані, в тому числі в 20 милях від наших територіальних вод, але його пересування на цій відстані пов'язане з навігаційною обстановкою", - пояснила Гуменюк, додавши, що це не має стратегічного значення.

Вона зазначила, що ситуація з появою російських кораблів повторюється з 2014 року. Вони пересуваються в акваторії, "яку вважають своєю" після анексії Криму, зокрема в місцях, де ведеться розробка газових родовищ.

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"Кордон нашої країни надійно захищений. Українські кораблі й катери постійно перебувають на службі та відстежують пересування кораблів Російської Федерації", - підкреслила спікер.

Гуменюк також сказала, що російські кораблі відстежують ситуацію біля держкордону України, періодично наближаючись, щоб створити певну напругу, але така їхня поведінка вже стала типовою.

Загроза російського вторгнення в Україну

Протягом останніх кількох місяців Росія збирала війська на кордоні з Україною, але заперечувала плани вторгнення.

Москва також висунула низку вимог, зокрема, йшлося про те, щоб НАТО відмовило Україні в членстві в Альянсі й зменшило свою військову присутність у Східній Європі.

Західні країни відкинули це, замість цього запропонувавши Інші сфери переговорів, наприклад, переговори про скорочення ядерної зброї.