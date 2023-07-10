Кількість загиблих знову зросла.

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіаудару по місту Оріхів Запорізької області. Жертвами російського обстрілу стали семеро людей.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до 7 людей", – повідомляє прес-служба ДСНС України.

Російські військові вдарили по житловому кварталу вранці 10 липня. Обстріляли місце видачі гуманітарної допомоги.

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Удар по Оріхову 10 липня

Росіяни здійснили удар керованими авіабомбами по прифронтовому Оріхову Запорізької області вранці в понеділок.

Раніше повідомлялося про пʼятьох загиблих внасілок атаки. Серед загиблих були троє жінок 43, 45, 47 років та чоловік 47 років. Ще 13 осіб, за даними Офісу генпрокурора, постраждали. 11 людей госпіталізували з різними пораненнями.

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко також повідомив, що під час розбору завалів росіяни знову атакували місто керованою авіаційною бомобою. При цьому вдарили поруч із місцем, де рятувальники розбирали завали. Під час цієї атаки убло поранено одну людину.

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