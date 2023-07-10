Під завалами все ще можуть перебувати люди.

Кількість жертв російського авіаудару по Оріхову Запорізької області зросла до 5 осіб. Окупанти обстріляли місце видачі "гуманітарки" 10 липня 2023 року.

"На жаль, у нас уже пʼятеро людей, які загинули. Щойно буквально дістали ще одного чоловіка. Одинадцять у нас отримали різного ступеню поранення і знаходяться у лікарні", – повідомив в ефірі телемарафону голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Під завалами все ще можуть перебувати люди.

За словами Малашка, під час розбору завалів росіяни знову атакували місто керованою авіаційною бомобою. Вдарили поруч із місцем, де триває рятувальна операція. Поранення отримала одна людина. Очільник ОВА наголосив, що зараз в Оріхові перебувають 1800-2000 жителів.

Відео дня

Авіаудар по Оріхову 10 липня

В понеділок, 10 липня 2023 року, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою (КАБ)по прифронтовому Оріхову Запорізької області. Саме в цей момент у житловому кварталі, який потрапив під обстріл, видавали гуманітарну допомогу.

Вже відомо про пʼятьох загиблих внасілок атаки. Раніше повідомлялося, що росіяни вбили трьох жінок 43, 45, 47 років та чоловіка 47 років. 11 осіб госпіталізували з різними пораненнями.

Вас також можуть зацікавити новини: