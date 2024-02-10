Внаслідок цинічної атаки росіян 14 житлових будинків вигоріло вщент. Деталі читайте на сайті УНІАН.

Патрульна поліція показала перші кадри після нічних "прильотів" по Харкову. Внаслідок цинічної атаки росіян 14 житлових будинків вигоріло вщент.

Як повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, під обстрілом вкотре опинилась цивільна інфраструктура. Влучання ударних БПЛА країни-терориста спричинили масовану пожежу. Житлові будинки жителів приватного сектору у вогні.

"Патрульні одними з перших прибули на місце та одразу почали надавати допомогу, евакуйовувати та разом з рятувальниками локалізовувати пожежу, аби вогонь не перекидався на інші будинки. На місцях влучання працюють екстрені служби. Ми надаємо всю необхідну допомогу, регулюємо рух для безперешкодного проїзду спецтехніки", - зазначив Білошицький.

Натомість голова Харківської ОВА Олексій Синєгубов зазначив, що нічний обстріл по Харкову забрав життя сімох людей. Серед них – троє дітей.

"В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики)", - зазначив він.

Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор. Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Атака на Харків

В ніч на 10 лютого російські окупанти знову атакували Харків. Внаслідок пожежі, яка сталась через удари по місту, загинули семеро людей, троє з яких - діти.

Рятувальники продовжують тушіння, поліція на місці: охорона території, встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК.

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