У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста запевнили у готовності надати підтримку у питанні повернення тіл загиблих захисників.

На цей час додому повернуто 566 тіл воїнів, які віддали своє життя за Україну.

Про це повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Як зазначають у штабі, співпраця з Червоним Хрестом допоможе повертати тіла загиблих героїв.

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Згідно з повідомленням, відбулася робоча зустріч представників офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Було обговорено взаємодію в питанні повернення тіл військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України.

Представники офісу Уповноваженого зазначили, що наразі виконуються всі зобов’язання перед родинами загиблих захисників, але для більш ефективної роботи необхідна підтримка міжнародної організації.

"Представники Червоного Хреста запевнили у готовності співпрацювати та в межах своєї компетенції допомагати Україні в цьому чутливому питанні", - інформує КШППВ.

Довідка УНІАН. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) утворений 11 березня 2022 р. згідно з постановою Кабінету Міністрів України №257.

Як писав УНІАН, у Донецькій області 2 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Вони потрапили в полон рашистів наприкінці травня. Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.

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