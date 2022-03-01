Наразі опрацьовуються різні рішення, як НАТО може допомогти Україні, у тому числі з протиповітряною обороною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна не просить Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) воювати з Росією, але просить допомогти Україні усім, чим можна "воювати до перемоги".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС пояснив важливість прохання України до країн-членів НАТО запровадити безпольотну зону над українською територією.

"Що стосується зони заборонених польотів, то дивіться, ми ж ведемо цю війну самі, своїми фізичними силами, - гинуть наші люди, наші військові, наші солдати, наші пілоти. Тому ми попросили (запровадити безпольотну зону - УНІАН). Ми не запрошуємо НАТО для того, що вони тут воювали за нас. Це наша земля, це наші території, але все, що НАТО може зробити для того, щоб підтримати Україну у цій війні, - це, я вважаю, не лише моральний обов'язок, але і політична доцільність для НАТО. Тому що вони розуміють, якщо ми, не дай боже, впадемо, то наступні будуть вони. То краще допомогти нам тут в Україні, ніж чекати, коли ви реально опинитеся в стані прямого конфлікту між Росією і Північноатлантичним альянсом", - сказав Кулеба.

"Тому є різні рішення того, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною, і ми ці рішення зараз з партнерами опрацьовуємо. Але не треба, будь-ласка, залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут в Україні переможе, то наступні будете ви - НАТО. Ви зараз можете бути впевнені на 100%, що цього не станеться, але до цього ви були впевнені, що Росія ніколи не нападе так відкрито на Україну", - сказав Кулеба і закликав НАТО допомагати Україні "воювати до перемоги".

"Це допоможе зберегти нам життя, а вам - вашу безпеку", - сказав Кулеба.

При цьому, глава МЗС повторив, що погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю порушують міжнародні правила.

"Я не бачу сумнівів у західних партнерів. Ми розуміємо, що наразі президент Путін вдається до ядерного шантажу. Це абсолютно неприпустима поведінка. Це порушує міжнародні правила і конвенції", - сказав Кулеба.

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