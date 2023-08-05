Київ працює над створенням серії морських безпілотників дальнього радіусу дії

Українська армія завдяки безпілотникам відкрила "новий" фронт. Удар морським дроном по російському кораблю, який експортував нафту, в порту Новоросійська - перший випадок, коли Київ завдав удару по нафтовій інфраструктурі Москви.

Видання Financial Times пише, що аналітики вважають ці атаки частиною зусиль України, спрямованих на те, щоб вимотати Москву і перенести війну на її територію

"Основна мета цих атак - спростувати версію Путіна про те, що це всього лише "спеціальна військова операція" зі звільнення України, яка ніяк не впливає на Росію. Вони показують російському народу, що це справжня війна, а наративи Путіна - брехня", - сказав колишній посол США в НАТО Курт Волкер.

Відео дня

Андрій Загороднюк, екс-міністр оборони України, сказав, що вони послали сигнал Росії про те, що вона "не непереможна" і що навіть її столиця вразлива.

"Це дуже важливо, особливо для російської влади. У Москві живуть своїм життям. Тепер і там навіть до них можна дістатися", - зазначив колишній чиновник.

"Прильоти" по "Москва-Сіті" та інші удари можуть погіршити моральний дух російських військ і допомогти контрнаступу України, так як впливають не тільки на солдатів, а й тих, хто залишився вдома.

Зараз Україна працює над створенням серії морських безпілотників дальнього радіусу дії другого покоління - Magura V5, з дальністю польоту 450 морських миль, і також розробляє безпілотну торпеду, відому як "Толока". Перший у травні атакував у Чорному морі російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу України, натякнув, що Москва не отримає перепочинку.

"Будь-хто, хто задається питанням, чому Україна завдає такі удари по Москві, повинен провести кілька ночей в Києві. Населення Росії, яке підтримувало Путіна більше 20 років, має почати розуміти, що воно не захищене і що з їх владою потрібно щось робити", - зазначив військовий.

Атаки на російські кораблі - останні новини

Вранці 5 серпня Морські безпілотники атакували в районі Керченської протоки російський танкер-хімовоз SIG. Зазначається, що в корабля затоплено машинне відділення.

За добу до цього була схожа атака на порт Новоросійська. Тоді морський безпілотник сильно пошкодив десантний корабель флоту РФ "Оленегорський гірник". Видання Financial Times зазначити, що ця атака стала першою серйозною загрозою для російського нафтового експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: