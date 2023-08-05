Західні партнери швидше за все будуть незадоволені ударами по нафтовому експорту РФ.

Атака морських дронів на бухту Новоросійська вперше від початку війни поставила під серйозну військову загрозу нафтовий експорт з Росії. Про це пише Financial Times.

Видання відзначає, що атака на порт Новоросійська, внаслідок якої істотні ушкодження отримав великий десантний корабель "Оленегорский горняк", сталася після серії російських ракетних ударів по українській інфраструктурі зернового експорту.

"Країни атакують основні джерела експортного доходу одна одної", – пише FT.

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Також автори публікації припускають, що США та інші західні партнери України можуть бути незадоволені ударами по нафтовому експорту Росії.

"США очолили зусилля, щоб зберегти російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання світових цін і не завдати шкоди світовій економіці, оскільки адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб ціни на нафту залишалися стабільними перед президентськими виборами наступного року", – йдеться у публікації.

Зазначається, що Новоросійськ є головним нафтовим портом Росії на Чорному морі і здатен експортувати близько 600 000 барелів на день. Це також головний пункт експорту нафти з Казахстану, де закінчується магістраль Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) потужністю 1,2 млн барелів на добу, в якому свою частку зокрема має американська нафтова компанія Chevron.

"Білий дім не сприйме все, що ризикує скоротити постачання російської нафти на ринок", — сказала колишній аналітик ЦРУ, експерт RBC Capital Markets Хеліма Крофтє. За її словами, Вашингтон очікує, що західну підтримку Україні буде важче підтримувати, якщо виникне ширша енергетична криза в світі.

Атака на Новоросійськ і Керченську протоку

Внаслідок атаки морських дронів вночі проти п’ятниці 5 серпня у порту Новоросійська був сильно пошкоджений великий десантний корабель російського флоту "Оленегорский горняк". Як відзначили в британській розвідці, цей корабель відігравав важливу роль у логістиці загарбників, особливо після пошкодження Кримського мосту.

А вже в ніч проти суботи в районі Керченської протоки під час атаки дронів був пошкоджений російський нафтовий танкер SIG. Хоча номінально це цивільне судно, фактично він є частиною логістичного мосту, яким Росія забезпечує своє військове угруповання в Сирії.

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