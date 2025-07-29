Виданню відомо про щонайменше три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі.

Українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом на Донеччині, оскільки виступ окупаційних військ РФ на автодорозі Покровськ-Костянтинівка "витягується" на північ у бік Добропілля.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на неназваного командира роти з Покровського напрямку та інших співрозмовників, ознайомлених з ситуацією на цьому напрямку. Зазначається, що протягом останніх трьох місяців вищезгаданий виступ витягнувся "в "кишку" на понад 10 кілометрів". І вона тепер формує східну "клешню" для охоплення Покровська та Мирнограда.

"На шахті біля Родинського вже кілька днів ідуть бої, перша група ворога також проникла в міську забудову Родинського. Росіяни забігають у східну частину Красного Лимана біля Родинського та атакують шахту між Новоекономічним і Мирноградом. Паралельно росіяни намагаються дотягнутися до Нового Шахового, що знаходиться за 7 кілометрів від Добропілля", – йдеться у матеріалі.

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Автори стверджують, що так росіяни намагаються перерізати головну логістичну дорогу на Покровському напрямку. За даними DeepState, ворогу до неї лишається орієнтовно 7 кілометрів. Проте співрозмовники журналістів з числа військових казали, що 29 липня окупантів зафіксували за 1,25 км від дороги.

УП зазначає, що виданню відомо про щонайменше три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Вони тримають оборону в полях і посадках на підступі до Покровська, а також на півдні і сході від Мирнограда та сам Мирноград.

Неназваний командир стверджує, що перша група окупантів вже в Родинському, так само вони вже діють на підступах до Білицького. І якщо ворогу вдасться захопити ці населені пункти, українська логістика "закінчиться" на Мирнограді, та сформується оточення.

"Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмось, що все може закінчитись, як в Авдіївці та як в Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо суспільний резонанс допоможе хоч частково. Ми не кажемо про вихід підрозділів зі смуг оборони. Але за скорочення лінії по межах міст, вийти з посадок, щоб ущільнити оборону і мати більші сили для стримання. Відповідно і менше плече логістики. І можливість маневру у разі обрізання траси", – наголосив він.

При цьому УП наголошує, що у Покровську йдуть бої. З міста вибивають окупантів, які змогли проникнути туди близько тижня тому, додали автори.

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