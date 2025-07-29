Укриття мають куполоподібний дах і протиударні двері.

Росія активно будує захищені укриття на аеродромах, які знаходяться поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії на своїй сторінці в соцмережі X.

Зазначається, що дії росіян можуть бути відповіддю на успішні удари українських дронів по аеродромах та інших військових об'єктах РФ. У зв'язку з цим Росія почала програму захисту вразливих літаків на низці аеродромів.

За даними британської розвідки, захищені укриття росіяни планують побудувати на авіабазах Міллерово, Курськ-Східний і Гвардійське. На супутникових фото видно, що укриття мають куполоподібний дах і протиударні двері.

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У британській розвідці нагадали, що авіабаза Міллерово розташована за 17 км на схід від російсько-українського кордону. Вона востаннє піддавалася атаці з боку України 22 липня 2025 року.

У РФ будують захисні споруди на авіабазах після операції "Павутина"

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що на деяких російських авіабазах почалося будівництво захисних споруд. Вони покликані захистити літаки РФ від ударів українськими дронами.

Супутникові знімки від 7 липня засвідчили, що окупанти побудували близько 10 укріплених бункерів із земляним покриттям, 12 бетонних споруд типу бункерів без земляного покриття і 8 будівель у стилі ангарів на авіабазі Халіно в Курській області.

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