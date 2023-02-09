Мобільна вогнева група також здатна знищувати крилаті ракети та інші повітряні цілі. Підготовка до бою займає не більше однієї хвилини.

Підрозділи Угруповання сил та засобів оборони Києва повідомили про створення спеціальних мобільних груп для посилення захисту повітряного простору області та протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136.

Як зазначив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, військові готові протидіяти повітряним атакам ворога: вони озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей та лазерного цілевказання.

Також він повідомив, що "полювати" за іранськими дронами ЗСУ будуть на легкових автомобілях підвищеної прохідності. Розташування мобільних груп передбачене за спеціальним алгоритмом, який дозволить вчасно та швидко переміщатися від однієї цілі до іншої. Окрім ліквідації дронів, мобільна вогнева група також здатна знищувати крилаті ракети та інші повітряні цілі.

Відео дня

"Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка самого екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини", - йдеться в повідомлення.

РФ використовує іранські дрони Shahed-136 у війні з Україною

Наразі Росія активно використовує іранські дрони Shahed-136 у війні з Україною. Раніше повідомлялося, що Москва вже витратила близько 193 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 з отриманої від Ірану другої партії у 250 штук.

Наразі Іран та РФ обговорюють спільний проект щодо будівництва нового заводу з виробництва дронів для того, щоб забезпечити російську військову машину потрібною кількістю БПЛА. За даними The Wall Street Journal, на початку січня іранська делегація високого рівня відвідала РФ для того, щоб обговорити деталі співпраці. Йдеться про виробництво не менше 6 тисяч дронів. Хоча офіційно в Ірані відхрестилися від планів будувати завод з виробництва дронів у Росії.

Як нещодавно зазначив речник командування Юрій Ігнат, українські захисники збили 100% дронів під час останніх трьох атак РФ. Однак тепер у ЗСУ можуть виникнути труднощі зі збиттям дронів. Буквально сьогодні стало відомо, що американська компанія SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникового Зв'язку Starlink для управління безпілотниками.