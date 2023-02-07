Представник іранського зовнішньополітичного відомства звинуватив Захід у спробі ввести в оману світову спільноту.

Іран спростував інформацію про будівництво з Російською Федерацією заводу з виробництва дронов-камікадзе. У Тегерані звинуватили захід у спробі "приховати свою провину у війні в Україні".

"На жаль, країни, які є найбільшими експортерами зброї та військової техніки на одну зі сторін війни (в Україні - УНІАН), хочуть ввести в оману світову громадську думку, поширюючи фальшиві новини", - заявив офіційний представник МЗС Ірану Насера Канані Чафі в коментарі агентству Mehr.

При цьому він зазначив, що нібито Тегеран намагається "спонукати сторони шукати політичне рішення". Крім того, дипломат вказав, що Іран закликає міжнародне співтовариство допомогти сформувати таке рішення для завершення війни в Україні.

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Чутки про будівництво ірано-російського заводу - що відомо

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про виробництво дронів-камікадзе. Відзначається, що на початку січня іранська делегація відвідала РФ нібито для обговорення будівництва заводу для виробництва дронів в Єлабузі. Завод нібито повинен виробляти не менше 6 тисяч БПЛА на рік.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, завод з виробництва дронів швидко не побудують, і зазначив, що його потужностей навряд чи вистачить на 6 тисяч безпілотників на рік.

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