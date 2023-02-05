З метою закриття потреб і запитів української армії в умовах повномасштабного вторгнення російського агресора, оборонне відомство має за мету розвиток ринку дронів широкого спектру застосування.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони України потребують сотні тисяч безпілотних літальних апаратів різних модифікацій. Він зазначив, що за 8 місяців повномасштабної війни Росії проти України до експлуатації допустили більше БПЛА, ніж за останні 5 років.

Як повідомляє Міністерство оборони, Резніков зустрівся з понад 100 українськими розробниками та виробниками БПЛА. Він наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА, зокрема, дронів широкого спектра застосування - повітря-земля-вода.

"Це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо. Наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років", – зазначив Резніков.

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Міністр наголосив, що незалежність ВПК – це один із факторів обороноздатності країни.

"І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка українського ринку БПЛА", – додав очільник Міноборони.

У свою чергу, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль зауважив, що Генштаб супроводжує питання перевірки заявлених виробником ТТХ. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін наголосив на уже доступних дієвих програмах лізингу обладнання для виробників БПЛА від Мінстратегпрому.

Крім того, віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що наразі триває робота Мінцифри над додатковим фінансуванням в галузь виробництва БПЛА. Також триває нормативно-правова роботах у рамках спрощення процесу розвитку виробництва БПЛА. Уже розроблено два проекти змін до законів та п’ять змін до постанов КМУ.

На зустрічі активно обговорювалася тема необхідності створення Асоціації, яка б представляла інтереси виробників. У цьому зв'язку, позиція і виробників, і міністра збіглися. Також міністр оборони вручив ряду виробників свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета, що означає допуск до експлуатації військовими.

Виробництво безпілотників в Україні

28 січня 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони розпочне масштабні закупівлі безпілотників українського виробництва. У поточному році на такі цілі планують витратити 20 мільярдів гривень.

Крім того, у грудні минулого року було модернізовано український безпілотник SHARK. Тепер дрон може в два рази довше вести розвідку. Більш потужна батарея дозволяє йому перебувати в повітрі до чотирьох годин, а раніше в повітрі він міг знаходиться не більше двох годин.

Пізніше благодійний фонд Сергія Притули вперше показав роботу безпілотника-розвідника SHARK у небі над окупованим Донецьком.

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