Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони України потребують сотні тисяч безпілотних літальних апаратів різних модифікацій. Він зазначив, що за 8 місяців повномасштабної війни Росії проти України до експлуатації допустили більше БПЛА, ніж за останні 5 років.
Як повідомляє Міністерство оборони, Резніков зустрівся з понад 100 українськими розробниками та виробниками БПЛА. Він наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА, зокрема, дронів широкого спектра застосування - повітря-земля-вода.
"Це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо. Наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років", – зазначив Резніков.
Міністр наголосив, що незалежність ВПК – це один із факторів обороноздатності країни.
"І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка українського ринку БПЛА", – додав очільник Міноборони.
У свою чергу, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль зауважив, що Генштаб супроводжує питання перевірки заявлених виробником ТТХ. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін наголосив на уже доступних дієвих програмах лізингу обладнання для виробників БПЛА від Мінстратегпрому.
Крім того, віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що наразі триває робота Мінцифри над додатковим фінансуванням в галузь виробництва БПЛА. Також триває нормативно-правова роботах у рамках спрощення процесу розвитку виробництва БПЛА. Уже розроблено два проекти змін до законів та п’ять змін до постанов КМУ.
На зустрічі активно обговорювалася тема необхідності створення Асоціації, яка б представляла інтереси виробників. У цьому зв'язку, позиція і виробників, і міністра збіглися. Також міністр оборони вручив ряду виробників свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета, що означає допуск до експлуатації військовими.
Виробництво безпілотників в Україні
28 січня 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони розпочне масштабні закупівлі безпілотників українського виробництва. У поточному році на такі цілі планують витратити 20 мільярдів гривень.
Крім того, у грудні минулого року було модернізовано український безпілотник SHARK. Тепер дрон може в два рази довше вести розвідку. Більш потужна батарея дозволяє йому перебувати в повітрі до чотирьох годин, а раніше в повітрі він міг знаходиться не більше двох годин.
Пізніше благодійний фонд Сергія Притули вперше показав роботу безпілотника-розвідника SHARK у небі над окупованим Донецьком.
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