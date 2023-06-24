Українські захисники зменшили кількість гармат "Гіацинт", "Мста" та іншого озброєння.

На Херсонщині українські захисники суттєво "підкоротили" живу силу та озброєння ворога. Вони нищать ворога на лівому березі.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", за минулу добу авіацією нанесено два удари по секторах зосередження живої сили ворога в Херсонському та Каховському районах.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 45 окупантів, та 17 одиниць ворожого озброєння та техніки", - заявили у командуванні.

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Зокрема, українські захисники знищили дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт" та "Мста", ти установки протиповітряної оборони типу "Бук" та човен, переобладнаний під "роботу" диверсійною-розвідувальних груп.

Крім того, ворога позбавили десяти броньованих автомобілів. Також в районі Миколаїва вдалося "приземлити" ворожий розвідувальний БпЛА "Марлін".

За даними "Півдня", в той же час окупанти продовжують обстріли мирного правобережжя та Очаківського напрямку. Особливо ворог зосереджував зусилля на Херсоні та Антонівці.

Як нагадали у командуванні, там внаслідок обстрілу транспортного підприємства загинуло три працівника та стільки же поранено. Також пошкоджено будівлю дитсадка, багатоповерхівку, адміністративні будівлі міських установ, приватні будинки та автівки. Якакцентують українські військові, імовірність посилення обстрілів по деокупованих територіях правого берега максимально висока.

Ситуація на фронті - останні новини

На Донеччині, біля Красногорівки, ЗСУ заволоділи кількома позиціями, які російські загарбники утримували з 2014 року. Там українські штурмові підрозділи просунулися вперед, що було неочікувано для ворога. Наразі противник вживає всіх заходів, щоб вибити Сили оборони із цих позицій. Також є просування українських захисників на Таврійському напрямку.

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