Журналісти зазначили, що після тижня тирад у соцмережах і напруженої мікрофонної дипломатії війна в Україні якимось чином відійшла на другий план.

Війна РФ проти України поставила під сумнів безпеку всієї Європи, хоча мало хто цього очікував.

Як пише CNN, за час війни в Україні звалилися найосновніші принципи: статус військової наддержави Росії ослаб, а найближче оточення Кремля подолало повстання; безпілотники назавжди змінили методи ведення війни та зробили склади танків марними.

"США перетворилися з благодійника на хижака ресурсів Києва. Президент України вижив фізично, але тепер повинен мати справу з ревізіоністською версією подій, представленою Білим домом, який лише місяць тому був його вірним прихильником", - написало видання.

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Журналісти додали, що заява міністра оборони США Пітера Хегсета в Брюсселі про те, що США більше не є гарантом європейської безпеки, перевернула 80 років норм на континенті. "Можливо, це був блеф, щоб збільшити витрати на європейську безпеку, але в ядерній безпеці блефувати не можна", - зазначило видання.

Кремль розуміє слабкість НАТО і будуватиме відповідні плани. Однією заявою Гегсет перетворив війну, в якій Кремль був повністю принижений і принижений, на хаотичну перебудову континентальної безпеки, якою може скористатися Москва, щоб почати домінувати.

Європа десятиліттями приймала американські гарантії безпеки як належне і тепер намагається уявити світ без них, при цьому твердо підтримуючи Україну.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас заявила CNN, що поспішні дії з укладення поганої домовленості "тільки додадуть сміливості тиранам у всьому світі". Вона сказала, що членство в НАТО було "найсильнішою і найдешевшою гарантією безпеки" і що "допомога Україні - це не благодійність, це інвестиції в нашу безпеку".

Поки Москва зайнята в Україні, безпека Європи загалом наразі є предметом нереальних політичних дебатів, порівняно зі щоденним жахом в Україні.

Журналісти зазначили, що після тижня тирад у соцмережах і напруженої мікрофонної дипломатії війна в Україні якимось чином відійшла на другий план. Однак гострий жах від цього нікуди не подівся.

Видання зазначило, що командир української роти, який служить у Курській області Росії, сказав, що його людям доводилося постійно рити нові позиції в мерзлій землі, щоб було зручніше збивати російські дрони.

"Я не вірю у швидке закінчення війни або мир загалом. Я дуже виснажений, як і всі тут. Нічого не змінюється для нас тут через політичні заяви", - сказав командир, який воює вже три роки.

Солдати на передовій розповіли CNN про реальність, яка поєднує в собі шок і виживання. Офіцер розвідки сказав: "Ми всі почуваємося зрадженими, оскільки Трамп почав говорити про свої "мирні плани". Я не здивуюся, якщо він виявиться найкращим агентом Росії. Нам потрібно триматися... ось і все". Олександр Настенко, командир батальйону 475-ї штурмової бригади, сказав, що розмови про мир вплинули на мобілізацію, оскільки потенційні солдати говорили: "Можливо, все закінчиться за місяць або два, я почекаю". Він сказав, що розмови про падіння України після півроку без американської допомоги передчасні. "Як-небудь розберемося, капітуляцією не пахне", - підкреслив він.

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