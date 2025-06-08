Лише продовження західної військової допомоги Україні може змусити Путіна переглянути своє "бачення перемоги".

Росія не зацікавлена в змістовних мирних переговорах з Україною і, найімовірніше, створює інформаційні умови для затягування або можливого розширення війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики вважають, що посилення економічного тиску на Росію - це скоріше політичний сигнал, і його буде недостатньо, щоб змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. На їхню думку, лише продовження західної військової допомоги Україні залишається ключовим фактором для тиску на Росію і змусити Путіна переглянути своє "бачення перемоги".

Як вказують аналітики, Путін припускає, що російська армія зможе продовжувати поступові успіхи на полі бою довше, ніж українські сили можуть захищатися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну. Тому він, найімовірніше, не планує взаємодії зі Сполученими Штатами та Україною в мирних переговорах.

Відео дня

Аналітики підкреслюють, що досягнення миру в Україні вимагає постійних втрат Росії або її суттєвого відступу Росії на полі бою. Адже саме втрати Росії залишаються ключовим фактором ослаблення російської армії, робочої сили та економіки.

"Західна допомога, особливо у вигляді систем озброєння, які лише США можуть надати в такому масштабі та швидко, дала б змогу українським силам краще захищати свої позиції, сповільнити російський наступ і завдати ще серйозніших втрат російським військовим. Більш високі та ще більш нестійкі показники втрат росіян на полі бою, особливо коли вони неспівмірні з територіальними надбаннями, які вони приносять, поставили б під загрозу зусилля Путіна зі збереження внутрішньої підтримки", - зазначають в ISW.

Війна Росії в Україні

Нагадавши, у Стамбулі вже відбулися два раунди переговорів між Україною та Росією. Основна увага була зосереджена на питанні обміну полоненими та тілами загиблих. При цьому прогресу щодо припинення вогню немає.

Тим часом ЗМІ писали, що Офіс президента прогнозує, що Росія зберігає масштабні плани з окупації України. Зокрема, цього року ворог планує захопити Донецьку та Луганську області, а наступного - окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро та захопити південні українські області - Одеську та Миколаївську.

Вас також можуть зацікавити новини: