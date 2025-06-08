Рубіо заявив про важливість продовження мирних переговорів України та РФ

Держсекретар США заявив про необхідніх прямих контактів між сторонами, попри ескалацію війни.

Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро заявив про важливість продовження переговорів про мир між Україною та Росією. Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

"Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення тривалого миру", - сказала Брюс.

Рубіо і Барро також обговорили ситуацію на Близькому Сході, підтримку США зусиль Ізраїлю проти ХАМАС та запобігання розробки або отримання Іраном ядерної зброї.

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Мирні переговори України та РФ - останні новини

На початку червня в Стамбулі відбувся новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Основна увага була зосереджена на питанні обміну полоненими та тілами загиблих. Хоча сторони досягли певних домовленостей, реалізація домовленостей затримується — Україна заперечує російські звинувачення у навмисному гальмуванні процесу.

Прогресу щодо припинення вогню або довгострокового мирного плану немає. Україна не відступає від своїх ключових вимог, включно з гарантіями безпеки та територіальною цілісністю, тоді як Росія висуває неприйнятні умови.

Однак масовані російські удари по Харкову та інших містах паралельно з переговорами лише ускладнюють дипломатичну атмосферу.

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