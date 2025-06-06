Росія планує окупацію Донецької та Луганської областей восени, а потім створення буферної зони вздовж північного кордону до кінця року.

Навіть незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп намагається переконати Москву сісти за стіл мирних переговорів, Росія має масштабні плани щодо подальшої окупації територій, щоб, зокрема, відрізати Україну від Чорного моря. Про це пише Politico, посилаючись на заяву українських чиновників у Вашингтоні.

Як зазначає видання, заступник глави адміністрації президента Павло Паліса заявив, що Москва прагне розширити свою присутність у східній Україні. Це включає захоплення Донецької та Луганської областей восени, а потім створення буферної зони вздовж північного кордону з Росією до кінця року.

"На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни", - сказав Паліса.

Відео дня

При цьому він вказав, що плани Москви на наступний рік ще більш амбітні:

"Паліса повідомив журналістам, що президент Росії Володимир Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро... Росія також сподівається захопити південні українські області - Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від Чорного моря - життєво важливого каналу для експорту українського зерна", - пише видання.

При цьому, як зазначає Politico, військові аналітики прогнозують, що Росія прискорить темп своїх операцій під час літнього наступу, щоб посилити тиск на Україну, але зазначають, що Москві може бути складно підтримувати такий темп до 2026 року. Росія не виявляє жодних намірів завершити війну найближчим часом.

При цьому західні чиновники неодноразово заявляли, що в їхніх розвідувальних даних немає нічого, що вказувало б на відмову Путіна від двох основних цілей конфлікту: назавжди прив'язати Україну до Росії та укласти із Заходом угоду, яка переглянула б архітектуру безпеки в Європі після холодної війни.

Путін не прагне до перемир'я

Раніше росЗМІ опублікували повний текст "меморандуму" Кремля про кроки до припинення вогню.

Зокрема, Росія хоче, щоб Україна вивела свої війська з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також росіяни вимагають припинення мобілізації та початок демобілізації в Україні.

У "меморандумі" РФ міститься і вимога провести в Україні вибори президента не пізніше ніж за 100 днів після скасування воєнного стану і перед підписанням мирного договору.

Тим часом Росія активізувала наступ на Сумщині, зосередивши значні сили на цьому напрямку. Перед цим у Кремлі заявили про плани створити "буферну зону" на кордоні з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: