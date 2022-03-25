Синєгубов також підтвердив інформацію про втрати ворога від своїх же вертольотів.

В Харкові за минулу ніч зафіксовано 54 обстріли.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив, що після обстрілу пункту видачі гуманітарної допомоги 24 березня загинуло 6 людей, більше 17 поранені.

Вночі був обстріляний термінал в аеропорту, зранку - супермаркет "Метро".

Окупанти застосовували реактивні системи – "Град", "Ураган", увечері був удар "Калібру" в історичний центр Харкова. Водночас ворожа авіація над містом не активна.

Щодо ситуації в області, Синєгубов відзначив, що були бої під Ізюмом, де ворог зазнав значних втрат, наші сили збили 2 російських літаки.

"Наші збройні сили тримають оборону Харкова, по деяких напрямках ідуть в контрнаступ, і відтісняють ворога", - сказав Синєгубов.

Він також підтвердив інформацію про втрати ворога від своїх же вертольотів.

"Вчора стався курйоз у російській армії, коли їх же вертольоти обстріляли їх же позиції, знищили велику кількість живої сили противника та військової техніки", - сказав він.

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