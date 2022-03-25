Інтенсивні атаки російських окупантів призвели до знищення значної частини міста.

Російські окупанти продовжують атакувати Ізюм. Інтенсивні атаки призвели до руйнувань у місті.

Про це свідчать нові знімки супутників Maxar Technologies, опубліковані CNN.

Знімки датовані 24 березням. Супутники зафіксували зруйновану інфраструктуру в центрі міста. Навколо Ізюма зафіксували колони російської техніки та артилерію, що обстрілює місто.

На знімках видно великий кратер на шкільному подвір'ї та зруйновану частину лікарні навпроти школи.

Північніше школи видно руїни котельні та зруйновані житлові будинки.

Приблизно за 5 кілометрів на північний захід від Ізюма супутники зафіксували колону російської самохідної артилерії, яка рухається до міста. На такій же відстані на північний схід від міста окопалась російська самохідна артилерія. Башти спрямовані на центр Ізюма.

Наразі російські війська контролюють міські сектори на північному березі річки Сіверський Донець, яка розділяє Ізюм навпіл. Водночас південна частина міста знаходиться під контролем ЗСУ. В місті тривають запеклі бої.

Сьогодні розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. За останню добу українські військові знешкодили дві сотні окупантів та численні одиниці техніки.

На Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямках зусилля ЗСУ зосереджені на недопущенні прориву противника, а на Волині - на прикритті державного кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: