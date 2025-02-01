Середня кількість запусків - по 77 "шахедів" на добу.

У січні цього року російські окупанти запустили по Україні найбільшу кількість ударних дронів типу Shahed.

Статистику навів проєкт Shahed Tracker. За даними проєкту, січень цього року став найактивнішим місяцем війни із застосування цих дронів - 2599, побивши рекорд листопада 2024 року.

Середня кількість запусків - по 77 "шахедів" на добу.

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При цьому показник збиття ворожих дронів українською ППО становить 61%. Ще 35% були успішно придушені за допомогою радіоелектронної боротьби, 15 безпілотників були перенаправлені назад на територію РФ або Білорусі.

Таким чином, загальна успішність перехоплень російських "шахедів" українською системою ППО склала близько 96%.

Атаки росіян на Україну

Ворог майже щоночі атакує Україну дронами. Так, уранці 29 січня РФ запустила по Україні "шахеди", внаслідок чого в Києві спрацювала протиповітряна оборона. Тоді Повітряні сили повідомляли, що о 5:30 було зафіксовано рух БПЛА в напрямку Києва, Сумщини, Чернігівщини та Полтавщини. До цього "шахеди" маневрували в повітряному просторі України, змінюючи курс.

А 30 січня голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Росія справді почала використовувати нову модифікацію "шахедів", пристосовану для заподіяння якомога більшої шкоди цивільному населенню.

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