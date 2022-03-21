Кількість трофеїв українських захисників збільшується.

Українські захисники у Харківській області збили два ворожі безпілотники "Орлан".

У мережі з'явилося кілька фото з місця подій.

БПЛА повністю зруйновані. Волонтер Роман Донік зазначив, що не може розповісти, чим саме збили безпілотники.

"Мінус два 'Орлани". Чим збивали не важливо. Але збили", - зазначив Донік.

"Орлан-10" - це російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Нагадаємо, що за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей окупанта, завдано нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили ворога.

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