Окупанти до останнього часу не могли прорвати укріплення ЗСУ, побудовані ще 10 років тому.

ЗСУ відступили в районі Торецька в Донецькій області, щоб уникнути оточення.

Як зазначив аналітик BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, на південний захід від Торецька російські війська до останнього часу не могли прорвати укріплення ЗСУ, збудовані ще 10 років тому. Окупанти обходили їх із півночі через Залізне і з півдня через селище Нью-Йорк.

У результаті в українських позиціях утворився виступ, який міг перетворитися на котел. У підсумку, щоб уникнути оточення, ЗСУ відступили звідти.

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"Російські окупанти обійшли утримуваний українськими військовими центр Нью-Йорка, в якому до війни мешкали 10 тис. осіб, і просунулися до його північно-західної околиці. На південний схід від міста українські військові відійшли зі своїх укріплених з 2014 року позицій, щоб уникнути оточення", - пояснив ситуацію Репке.

Ситуація в районі Торецька

Незважаючи на успіхи Росії на фронті, військові аналітики та американські чиновники кажуть, що великий прорив малоймовірний. Але якщо російським військам вдасться захопити давні оборонні бастіони в районі Торецька, вони зможуть просуватися до Костянтинівки, логістичного опорного пункту українських військ на сході, з іншого напрямку.

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