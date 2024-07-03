Військовослужбовець та колишній нардеп Ігор Луценко пояснив, чому росіяни змогли уразити аеродром у Миргороді.

Військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, народний депутат 8 скликання Ігор Луценко заявив, що Україні треба швидше реагувати на нові виклики війни з росіянами, тому вважає за необхідне створити надзвичайний комітет по інноваціям.

Про це він сказав на Radio NV, коментуючи ураження росіянами аеродрому у Миргороді.

За його словами, Україні потрібна система військових інновацій, яка б дозволяла знаходити нові рішення і негайно їх впроваджувати у війську, оскільки війна кожного дня ставить нові задачі.

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Луценко зауважив, що у росіян деякий час тому з’явились можливості зокрема залітати своїми дронами-розвідниками достатньо глибоко на територію України і вести свою трансляцію.

"Таким чином, я підозрюю, було уражено ряд об’єктів протиповітряної оборони під Дніпром. Буквально нещодавно залетів літак-розвідник в Київську область, долетів до Обухова здається. Це свідчить, що у ворога є певний технологічний стрибок. Це факт, що тепер вони вже літають на 150 км вглиб нашого тилу і маючи давно ракети типу Іскандер, С-300 та інші, балістику в достатній кількості, на відміну від нас, можуть собі дозволити, як тільки знайшли підходящий об’єкт зразу його уражати. Тобто зараз наступив такий "новий день" у війні. Нам потрібно швиденько на це реагувати. Наразі системи для цього в нас немає", - сказав він.

Луценко зауважив, що під час ІІ Світової війни час від моменту початку розробки військової новаціїі до моменту її впровадження на фронті обчислювався, наприклад, в літакобудуванні – 3-4 місяці. Тобто з нуля починали проектувати літак і через 3-4 місяці вже серія йшла на фронт.

"Зараз час пришвидшився, відтак нам потрібно реагувати швидше. Тому що росіяни в цій гонці так само беруть участь і так само поспішають", - підкреслив колишній нардеп.

На його думку, потрібна "спайка" інституцій - між Генштабом, техпромоом, приватними підприємствами, державними підприємствами, які розробляють ті чи інші рішення, щоб швидко і оперативно, маючи достатній бюджет, достатню кількість спеціалістів та інших ресурсів реагувати на нові виклики.

Він зауважив, що подібні літаки-розвідники Україна вже почала збивати, але треба подальші кроки, щоб далі працювати ефективно.

Луценко підкреслив, що українська військова авіація потребує захисту, особливо це актуально в очікуванні від партнерів західних винищувачів F-16.

Він зазначив, що росіяни почали будувати бетонні сховища для своїх літаків, тому що наші БПЛА регулярно прилітають на їхні аеродроми і нищать ці літаки. Отже нам буде набагато важче далі працювати проти аеродромів противника.

За словами Луценка, у нас же захист аеродромів "повісили" на військових середньої ланки.

"Але цей підхід абсолютно неробочий… Звідки військовий може знати про всі досягнення інших підрозділів, які в таємниці зі зрозумілих причин тримаються... Тому потрібно відходити від цієї практики, створювати спеціальний надзвичайний комітет по інноваціям, я би так його назвав. Це може бути в Раді безпеки і оборони. Я би організував пул інженерно-конструкторських колективів, військових експертів, експертів, які моніторять проблеми ЗСУ. І все це з’єднав би в єдиний контур, яким би, на місці президента, керував би особисто", - сказав Луценко, підкресливши, що мусить бути центр прийняття рішень, який би "рухав" всіх для вирішення проблеми.

Удар по аеродрому: що відомо

1 липня російські пропагандисти заявили, що завдали удару по українському аеродромі Миргород та знищили шість літаків ВПС України. Офіційну таку інформацію не підтвердили.

Однак колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що удар дійсно був і є певні втрати, але зовсім не такі, про які заявив ворог. За його словами, аеродроми "щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак". На місцях люди намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь.

Учора Forbes видав матеріал, у якому зазначалось, що російські окупанти вдруге завдали удару по українському аеродрому Миргород у Полтавській області, розташованому на відстані 150 кілометрів від лінії фронту. Ворожий "Іскандер" значно пошкодив бойовий гелікоптер української армії Мі-24, інформувало видання.

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