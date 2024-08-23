З точки зору військової тактики, ця операція виконана на найвищому рівні зі збереженням туману війни, сказав військовий.

Командир роти ЗСУ Дмитро Глущенко заявив, що операція українських сил у Курській області стала повним шоком для росіян і для оборонців. Ніхто не сподівався, що такий сценарій можливий.

Як розповів військовий в інтерв'ю журналісту Юрію Романенку, новина про те, що Україна вторглася в Курську область на фронті викликала вау-ефект.

"На фронті ця новина викликала вау-ефект. Напевно, на це й був основний розрахунок. Підняло настрій, бойовий дух. Ми активно це обговорювали впродовж трьох днів. А далі у нас триває звичайна планова робота. У нас її багато, просто стежимо у стрічці за тим, що відбувається", - зазначив Глущенко. Відео дня

На його погляд, Курську операцію могли готувати на найвищому рівні, з огляду на стан фронту, економіки, суспільних настроїв, стану енергетики та відносин з партнерами. Глущенко вважає, що напад на Курську область був непоганим варіантом для того, щоб покращити ситуацію.

"Військові зробили нормальну операцію. Їм сказали, що треба "відчебучити", щоб усі були в ах*рі. Ціль операції в принципі досягнуто: росіяни офігіли, ми офігіли, американці офігіли... А далі вони (вище командування - УНІАН) сидять і думають: "А для чого ми це зробили? Яка ціль стратегічна?". І накидують варіанти: "А може нам поторгуватись?"... Ну, це мій такий фантастичний погляд. Чітко не простежуються стратегічні цілі", - зазначив він.

Військовий додав, що операція була правильною, адже перенесення війни на територію противника - це ключовий елемент війни. Глущенко також похвалив планування та реалізацію операції без коментарів та інформаційного шуму.

"На рівні військової операції, я вважаю, було виконано круто. З позиції військових все зроблено на вищому рівні", - додав він.

Важливі новини України про війну - що вже повідомлялося

На початку серпня українські сили розпочали наступальні дії в Курській області. Вже відомо, що наші воїни звільнили понад 90 російських населених пунктів. На території, яку контролюють захисники України, створена військова комендатура.

Видання The Wall Street Journal писало, що українські воїни просуваються до оточення приблизно 3 000 російських окупантів, які притиснуті до річки Сейм на Курщині неподалік кордону з нашою державою.

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