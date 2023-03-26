Ліквідовано понад 10 супротивників, зазначили у ДПСУ.

Українські прикордонники знищили осередок штурмовиків приватної військової компанії "Вагнера" у Бахмуті.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook. Зазначається, що аеророзвідка прикордонників зафіксувала у Бахмуті скупчення штурмовиків ПВК "Вагнера".

"Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві. Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний. У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців", - повідомили у ДПСУ.

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Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

Увечері 26 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують штурмувати місто Бахмут. Варто зазначити, що супротивник під час боїв за цей населений пункт зазнав величезних втрат.

На початку березня британська газета The Guardian писала, що під час спроб захопити Бахмут РФ втратила до 30 тисяч своїх посіпак. Загальні втрати росіян в Україні вже становлять 170 550 ворогів.

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