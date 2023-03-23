Радник Залужного підкреслив, що Путін зараз знищує усі найкращі підрозділи своєї армії.

Щомісяця українські захисники вбивають до 25 тисяч російських окупантів, розповів в інтерв'ю NV радник Головнокомандувача ЗСУ, американський офіцер Ден Райс.

"Я вважаю, що Бахмут - це місце, куди пішла вмирати російська армія" - сказав Райс. Він також вважає, що Путін продовжує робити помилки.

"Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", - пояснив Райс.

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За його підрахунками, щомісяця РФ втрачає близько 25 тисяч солдатів. "Десь такими будуть цифри за березень, також близько 75 тисяч втрат РФ в Україні за березень - це поранені", - уточнив радник Залужного.

Райс підкреслив, що Путін зараз знищує усі найкращі підрозділи своєї армії.

"Жахливий час для атаки. Тому, коли настане правильний час для наступу, навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - висловився Райс.

Наступ РФ та контрнаступ ЗСУ – що відомо

У лютому російські окупанти розпочали свій анонсований "великий" наступ, активізувавши бої одразу на п’яти напрямках на Донбасі. Однак у перші ж тижні зазнали поразки під Вугледаром.

Наразі усе угрупування ворога скуте на сході, Бахмут, попри численні атаки противника, тримається. Посилився тиск й на Авдіївку, захоплення якої дозволило б РФ відновити операцію на Вугледарському напрямку.

У розвідці констатували, що наступ російських загарбників, імовірно, провалився.

Кремлівські пропагандисти переймаються, що через великі втрати на Донбасі Росії не вдасться відбити атаки ЗСУ, коли Україна піде у контрнаступ.

Водночас Захід посилено споряджає українську армію усім необхідним озброєнням та боєприпасами, США очікують контрнаступ вже у травні.

У НАТО допускають, що ЗСУ можуть почати деокупацію Криму, на що 23 травня, коментуючи вибухи на півострові, м’яко натякнула спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Президент Чехії Петер Павел, своєю чергою, зауважив, що у України цьогоріч буде тільки одна спроба такого контрнаступу, оскільки на інші спроби у Європи просто не вистачить ресурсів.

Українська розвідка вважає, що ресурсів Росії вистачить на два роки повномасштабної війни.

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