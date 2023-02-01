З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 128 420 окупантів.

Артилеристи 28-ої омбр спільно з аеророзвідниками батальйону "Свобода" 4-ї бригади НГУ знищили командний пункт та боєкомплект російських окупантів.

Як свідчать відзняті аеророзвідниками кадри, опубліковані журналістом Юрієм Бутусовим, російські військові саме збирали на території "трьосотих", коли захисники завдали нового удару. Вибух посилила детонація боєкомплекту.

Загарбники були настільки перелякані, що втекли на краденому мотоциклі, покинувши своїх поранених.

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Втрати РФ в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 1 лютого перелік мертвих загарбників поповнився іще 920 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 128 420.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.

Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.

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