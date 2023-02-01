В Україні ліквідовано титулованого російського спортсмена, чемпіона Європи з карате Кекусинкай Сергія Увицького, який воював у формуванні добровольців "Союз".
Як пише Федерація кіокушин Росії, рашист з-поміж перших пішов вбивати українців.
41-річний Увіцький був майстром спорту міжнародного класу з карате кекусінкай, чемпіоном Європи 2010 року, срібним призером чемпіонату Японії і абсолютного чемпіонату Європи.
У грудні 2022 року російський союз бойових мистецтв почав вербувати на війну в Україну "добровольців" серед спортсменів, оголосивши створення загону "Союз". У нього і записався окупант.
Пропагандисти називають вельми заслужену ліквідацію загарбника "важкою втратою".
Втрати РФ в Україні - актуальні дані
ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 1 лютого перелік мертвих загарбників поповнився іще 920 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 128 420.
У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".
Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.
У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".
Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.
Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.