Росіяни регулярно намагаються штурмувати трасу у цій ділянці, щоби вийти на Курахове.

ЗСУ запобігли черговій спробі окупантів прорвати трасу на Вугледар. Кадри відпрацювання по ворогу 72-ої ОМБр імені Чорних Запорожців опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни регулярно намагаються штурмувати трасу у цій ділянці, щоби вийти на Курахове, пояснює Бутусов.

На відео потрапив момент, як один з морпіхів 155-ої бригади росіян у відчаї тікає від української артилерії, що вдарила по його танку. При цьому видно, що російський військовослужбовець горить.

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Наступним ударом було знищено танк утікача та ще кілька танків поряд. Інший росіянин, що вижив, втік до лісосмуги.

Війна новини – ситуація на фронті

Протягом 6 лютого росіяни вели наступи одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Водночас, на думку окремих експертів, російські окупаційні війська перебувають у стратегічній пастці й не знають, як з неї вийти. Путін хоче в якийсь спосіб "зацементувати" лінію розмежування. На це він не пошкодує ніякої своєї живої сили.

На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 133 190 окупантів, "плюс" 1030 тіл протягом 6 лютого.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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