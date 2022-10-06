Ядерна загроза

Після чергових заяв російського диктатора Володимира Путіна про ядерний удар по Україні, розвідка оцінила таку загрозу як "дуже високу". Офіційно вже озвучено декілька ймовірних сценаріїв можливої поведінки Кремля. УНІАН поцікавився у експертів, наскільки далеко Путін готовий зайти у грі з "червоною кнопкою", та як українцям підготуватись до будь-яких сценаріїв.

Коли мова заходить про погрози ядерним ударом, нещодавно вкотре озвучені російським диктатором Володимиром Путіним, експерти переконані, що мова, скоріше за все, йде про тактичну, а не стратегічну ядерну зброю. І, на жаль, в такому випадку ядерною може бути будь-яка ракета, якою Росія намагатиметься поцілити по території України. Тому сьогодні світ може лише обговорювати версії, куди Кремль міг би завдати удару, а українці — як цьому можна завадити, рятуючи психіку жартами на тему.

Недовійна з Заходом

"Брязкати" зброєю, в тому числі ядерною, Росія намагається з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Буквально через три дні з початку ескалації в лютому, Володимир Путін вже привів російські ракетні війська у режим "особливого" бойового чергування. Зараз теж можна очікувати схожих дій.

Наприклад, на думку ветерана Пентагону Франкліна Міллера, зараз "можуть показово вивезти ядерні снаряди зі сховищ: мовляв, вже переміщуємо до бойових підрозділів". З ним погоджується й український військовий експерт Олег Жданов: "Десь в оперативні райони, або на полігони, виводитимуть пускові установки, скажімо, комплексів "Тополь-М". Розгортатимуть їх то там, то тут, показуючи готовність до застосування ядерної зброї".

На підтвердження цих слів на початку жовтня в мережі з’явилось відео з потягом 12-го ГУМО РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси та їх транспортування. Коментуючи його, польський аналітик Конрад Музика зазначив, що воно не означає підготовку до ядерного удару.

"Чи це означає це, що на відео підготовка до ядерного удару? Ні. Це може бути формою сигналу Заходу про те, що Москва йде на ескалацію. Повірте мені, такі відео не оприлюднюють випадково", — написав аналітик у твіттері.

З ним важко не погодитись, зважаючи, що розповсюдження названого відео – вкид російських "z-телеграм каналів".

"Тактика", а не "стратегія"

У будь-якому разі, коли мова йде про ймовірне застосування Росією ядерної зброї, експерти мають на увазі тактичну, а не стратегічну. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що Володимир Путін може використати лише тактичну ядерну зброю, адже під стратегічною зазвичай мають на увазі міжконтинентальні балістичні ракети, які "Росія може використати лише проти США".

"Це означало б початок ядерної війни на взаємне знищення, до чого Путін точно ще не готовий", — говорить експерт.

Ще одна проблема для РФ проблема полягає в тому, що намір використати стратегічну ядерну зброю буде відстежений західною розвідкою ще на етапі підготовки до ймовірного удару. Натомість з тактичною зброєю це зробити значно важче. Адже нести ядерний заряд може будь-яка ракета, яку наразі РФ застосовує проти України. Тобто заміни звичайного "Калібру" ядерним зовнішньо може ніхто не помітити.

"Фактично всі ті ракети, які наразі застосовує Росія – і "Калібри", і "Кинджали" — усі вони подвійного призначення. Можуть використовуватись зі звичайними снарядами, а можуть — з ядерними", — розповідає керівниця Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї Поліна Синовець.

Але й геть виключати, що розвідка не відстежить жодних ознак підготовки до завдання удару тактичною "ядеркою" не можна.

"Ядерна зброя використовується по завчасно відпрацьованих цілях. Підготовку до цього зможуть відстежити, попередньо знаючи, де у РФ відбулися навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї: по яких точках націлювались. Відстежити це складно, але можливо, як і ситуацію зі складами. Наприклад, в Криму може бути інфраструктура для зберігання ядерної зброї. А в Калінінграді РФ проводила навчання… От - вже дві точки, в яких можуть бути "Іскандери" та тактичні боєзаряди", - розповідає Олександр Мусієнко.

Коли й куди можуть вдарити?

В Кремлі наполягають, що ядерна зброя може бути використана Росією в разі успішного звільнення окупованих нею територій, повернення їх під контроль України. Але не виключено, що ядерний удар в Кремлі можуть розглядати як символічну відповідь, наприклад, з метою помсти за якийсь провал.

"Виходячи з того, як росіяни полюбляють символізм, я б очікував удару по острову Зміїний та висунення ультиматуму. Потім - удари по зосередженнях наших військ. Чи можна очікувати удари по містах? Так. Наприклад, по Львову з епіцентром на пам‘ятнику Бандері", — припускає народний депутат Дмитро Гурін.

На його думку, наказ про використання ядерної зброї Володимир Путін може віддати ще в цьому році. Тому українцям варто підготуватись заздалегідь: "Основа нашого реагування на ядерну загрозу — розосередження населення по сільській місцевості, подалі від великих міст. Запаси води, їжі та ліків для того, щоб перечекати радіоактивні хмари, герметизація приміщення. Кожен та кожна повинен мати власний план".

Проте більшість аналітиків переконані, що ризик удару, наприклад, по Києву або іншому густонаселеному місту, є майже відсутнім. Адже в такому разі російська пропаганда навряд зможе пояснити геноцид, спричинений ядерним вибухом. І зовсім нереально звинуватити в обстрілі українську сторону. Натомість доведеться визнати себе вбивцями.

Тому, за словами представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, росіяни можуть націлитись на важливі командні пункти, місця дислокації особового складу вздовж лінії фронту або критичну інфраструктуру. І аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають більш ймовірними перші дві версії. Скажімо, у разі, якщо росіяни плануватимуть паралізувати управління контрнаступом. Своєю чергою, експерт з цивільної оборони та екс-радник голови МНС, полковник у відставці Костянтин Гринчук пояснює, що одного бажання для удару по командних центрах буде замало: "Тактична зброя свого часу призначалась для завдання удару вздовж лінії фронту, наприклад, для ослаблення противника на ділянці прориву. Тому удар по військах є більш імовірним. Якби РФ могла націлитись на такі цілі, як центри управління, вже б давно могла застосувати навіть "Кинджали" без ядерного заряду, які ППО і без того майже не збиває".

Сумнівна ефективність

Хоча навіть найменший удар за "ядерною шкалою" може спричинити страшну катастрофу – знищення всього живого в радіусі ураження, таким ударом Кремль не досягне поставлених цілей. Це не допоможе РФ ані зупинити дії Збройних сил України, ані досягти значущих змін на полі бою.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, сьогодні лінія українського фронту розтягнута на 2,5 тисячі кілометрів, а вздовж понад тисячі з них тривають активні бої. Тобто, щоб лише зупинити наступ ЗСУ, Росії потрібно зробити кілька ударів. Проте це спричинило б радіоактивне ураження й території Російської Федерації.

"Удар треба завдавати так глибоко, щоб не уразити армію РФ. Вони ж не евакуюватимуть її з лінії фронту? Тож це може бути лише удар малої потужності та невеликого радіуса", — розмірковує Костянтин Гринчук.

Натомість Поліна Синовець підкреслює, що розглядати ймовірність ударів по військах треба не з точки зору ураження "живої сили", а з точки зору продовження ядерного шантажу.

"Розглядати ймовірність ударів по військах треба не в тому сенсі, що можуть обстріляти ядерною зброєю всю лінію фронту. Вона велика, й один удар Путіну нічого не дасть. А якщо їх буде кілька, то на саму Росію попливуть такі хмари, що росіяни у прикордонних містах гинутимуть від променевої хвороби. Розглядати ймовірність ударів варто у якості посилення переконливості погроз. Мовляв, ми не жартуємо. А для цього РФ було б достатньо одного вибуху", - каже експертка.

Що робити українцям

В РНБО обіцяють найближчим часом оприлюднити інструкцію до дій громадян на випадок виникнення радіаційної загрози. Як розповідає Костянтин Гринчук, згідно з кодексом цивільного захисту України, основні кроки передбачатимуть обов’язкову евакуацію населення ще до ймовірної загрози.

"Зрозуміло, що ми можемо готуватись. Наприклад, можна придбати спеціальні захисні костюми, протигази, провести йодову профілактику. Але основний ефективний спосіб — евакуйовуватись. Спеціальних бункерів в Україні немає, але, авжеж, в Україні є безпечні місця для евакуації. Найголовніше, щоб Генштаб завчасно визначив райони ймовірної загрози", - каже він.

А поки в очікуванні ядерного Армагеддону українці планують оргію, не варто скидати з рахунків серйозні спроби завадити Росії використати ядерну зброю: переконати її не робити цього, або збити ракету. Перший варіант намагаються втілити у життя США та ЄС (особливо перші). Друга - лежить у площині майстерності спеціалістів сил протиракетної оборони.

Звісно, ППО не зіб’є гіперзвукову ракету з ядерним зарядом, але шанс перехопити "звичайну" ядерну ракету існує.

"Чи зможе наша система ППО збити ядерну ракету без допомоги Заходу? Так, звісно. Ймовірність цього існує", - вважає Олег Жданов.

За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, ядерну російську ракету однозначно спробують збити. Але краще для цього мати більше систем ППО. Вони не будуть зайвими у будь-якому разі: що б не летіло в Україну з Росії, воно має бути знищене.

Анастасія Світлевська