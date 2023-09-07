Він зазначив, що потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони, адже воно відповідає за координацію всього сектору оборони.

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і завдання, які стоять перед ним зараз, колективу відомства. Про це йдеться у Telegram-каналі глава держави.

Він зазначив, що потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони, адже воно відповідає за координацію всього сектору оборони.

"Український воїн – це ключовий пріоритет сил оборони. Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів. Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави", - заявив президент.

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Він наголосив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні.

За його словами, все, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів.

"Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього, від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів. А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити", - заявив Зеленський.

Новий міністр оборони України

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада України відправила у відставку Олексія Резнікова, який займав посаду міністра оборони з 4 листопада 2021 року.

6 вересня народні депутати підтримали кандидатуру, яка була запропонована президентом України Володимиром Зеленським, Рустема Умєрова. До цього він працював на посаді голови Фонду державного майна.

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