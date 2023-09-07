Розвідка ще веде подібні перемовини з кількома особами.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов познущався з російського військового керівництва у зв’язку з вдало проведеною операцією з назвою "Синиця", у ході якої російський пілот Максим Кузьмінов добровільно пригнав гвинтокрил Мі-8 у Харківську область.

В ефірі телемарафону на запитання про те, як зреагувало російське військове керівництво на таку непересічну ситуацію, Буданов з посмішкою відповів: "Цілком зрозуміло як. Засмучені".

Він зазначив, що не може розказувати чи є можливість повторення такої ситуації, бо це таємниця.

Відео дня

"Але подібне спілкування у нас продовжується з кількома особами. А те, що сталося – додасть впевненості тим людям, які ще вагаються", - наголосив Буданов.

Він зазначив, що ФСБ почала ще більш активно працювати, але все це неефективні методи, які "нічого гарного не дадуть".

Російський пілот передав Україні Мі-8: що відомо

Як повідомляв УНІАН, українська розвідка провела спецоперацію з назвою "Синиця". 23 серпня у Харківській області російський військовий гелікоптер Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. Пілот добровільно прилетів і здався за винагороду у розмірі півмільйона доларів США. З ним були ще два члени екіпажу, але вони загинули під час спроби втекти.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що Кузьмінов ще до втілення спецоперації в життя "зливав" цінну інформацію українській розвідці, зокрема, передавав українській стороні дані про об'єкти військової інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: