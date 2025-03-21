Завдяки такому замовленню компанія значно розширюється.

Після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом компанія Thales (Белфаст, Північна Ірландія) 2 березня уклала з урядом Британії угоду на два мільярди доларів на виготовлення понад 5000 протитанкових керованих ракет для України. Про це повідомляє The Economist.

У виданні підкреслили, що така угода є чудовою новиною для підрозділу Thales. Зокрема 5 березня керуючий директор компанії Найджел Маквін наголосив, що таке замовлення свідчить про зростання підприємства.

"Протягом наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до 1050, і Thales відкриє третій завод у Північній Ірландії. (Окрім заводу в Белфасті, компанія має випробувальний майданчик у сільському графстві Даун)", - зазначили у матеріалі.

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У The Economist додають, що через зміну геополітики з приходом до влади Трампа Північна Ірландія може отримати більше оборонних замовлень. Зокрема економіст Ольстерського університету Есмонд Бірні вважає, що компанія Harland and Wolff, яка побудувала "Титанік" також має отримати більше контрактів, адже "наявність величезного сухого доку в Белфасті набуває стратегічного значення".

"Зараз Північна Ірландія є місцем миру і хоче, щоб про неї знали. Вона прийняла українських біженців, і всі основні партії підтримують опір російському вторгненню. Але встановлення миру в Україні і збереження миру в решті Європи може означати більше оборонних контрактів для цієї провінції - як би незручно це не було для декого", - підсумували у матеріалі.

У виданні нагадали, що компанія Thales відіграла важливу роль перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Тоді Велика Британія надіслала в Україні ракети NLAW (легка протитанкова зброя наступного покоління), які розроблені шведською компанією Saab, проте виготовлені саме працівниками Thales у Белфасті.

"Легка зброя для стрільби з плеча незабаром стала символом непокори України: її зображували на футболках і прапорах, а також оспівували в гімні", - нагадали у виданні.

Зброя для України - останні новини

Як писав УНІАН, Німеччина виділить додаткові мільярди євро на оборону України. Також на 2026–2029 роки було виділено додаткові асигнування на загальну суму у 8,25 мільярда євро.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому український "Нептун" так непокоїть росіян. За його словами, ця ракета значно перевершує більшість російських дозвукових крилатих ракет, а російські системи протиповітряної оборони не здатні її ефективно перехоплювати.

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