На думку оглядача, жоден ЗРК Росії не здатен ефективно боротися з такою ціллю.

Ракета Р-360 комплексу "Нептун" є сучасною багатофункціональною розробкою, яка суттєво відрізняється від американського "Томагавка". Як пише Укрінформ, про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За словами оглядача, її створювали з урахуванням можливості запуску з різних платформ – морських, авіаційних та наземних, . Натомість "Томагавк" здебільшого застосовується з кораблів, хоча деякі модифікації адаптовані для запуску з авіаційних платформ.

Коваленко зазначив, що факт того, що Україна як морська держава гостро потребує власного протикорабельного ракетного комплексу стало зрозуміло ще у 2014 році, коли було окуповано Крим. На той момент у розпорядженні ЗСУ залишалися лише застарілі радянські ракети "Рубіж", які переважно базувалися в Криму і після анексії півострова вони дістались Росії.

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У публікації йдеться, що "Нептун" став відповіддю на цей виклик. Однак ще до завершення випробувань він зазнав критики з боку окремих "експертів", які наполягали на закупівлі іноземних аналогів, що загальмувало його впровадження. Лише у 2022 році стало очевидним, що комплекс має значні бойові можливості.

Ракета Р-360 завжди викликала занепокоєння у РФ завдяки своїм характеристикам. Вона значно перевершує більшість російських дозвукових крилатих ракет, а російські системи протиповітряної оборони не здатні її ефективно перехоплювати.

"Це було підтверджено ще у 2023 році на мисі Тарханкут, а раніше – під час знищення крейсера "Москва"", – підкреслює експерт.

Він нагадав, що флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" вважався ключовим мобільним компонентом ППО Чорного моря, що був оснащений комплексом С-300Ф "Форт", який мав забезпечувати ешелоновану оборону. Однак навіть базова версія "Нептуна" змогла його вразити. Основною причиною цього стала наднизька висота польоту ракети у фінальній фазі атаки – від 3 до 10 м. На думку оглядача, жоден зенітно-ракетний комплекс РФ, включно з найсучаснішими системами, не здатен ефективно боротися з такою ціллю.

Як зазначає аналітик, цей факт підтверджений атакою на Тарханкут у 2023 році. Тоді комплекс С-400, який, згідно зі своїми характеристиками, здатний перехоплювати цілі на висоті від 5 м, не впорався з цим завданням і був знищений українським "Нептуном". Таким чином, стало зрозуміло: Р-360 здатна вражати не лише кораблі, що перебувають у відкритому морі, а й наземні об'єкти. Коваленко звернув увагу на те, що можливість огинати рельєф місцевості було закладено у "Нептун" ще під час його проєктування.

Українська ракета "Довгий Нептун"

Нова українська ракета "Довгий Нептун", яка пройшла випробування та успішне бойове застосування, є єдиною в Європі такою далекобійною ракетою класу "поверхня-поверхня".

Однак, як зазначив виробник засобів РЕБ, колишній офіцер повітряних сил Анатолій Храпчинський, для знищення такого об'єкта як Керченський міст потрібен комплексний підхід. Крім "Нептуна" треба задіяти розвідувальні безпілотники, безпілотники, які можуть, наприклад, знищити радіолокації ворожої ППО. Додатково можуть бути використані й надводні БПЛА. Водночас Храпчинський підкреслив, що "Довгий Нептун" суттєво покращує можливості ЗСУ, особливо на тлі зменшення надходження західної зброї для завдання ударів по території РФ.

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