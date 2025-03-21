Це стало результатом домовленостей нової урядової коаліції, яка зараз формується в Німеччині.

Німеччина виділяє додаткові 3 мільярди євро на підтримку української оборони у поточному році. Про це повідомляє німецьке видання Focus.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань бюджету Бундестагу, каденція якого якраз добігає кінця. Ці 3 мільярди євро ідуть додатково до раніше вже запланованої допомоги. Крім того на 2026–2029 роки було виділено додаткові асигнування на загальну суму у 8,25 мільярда євро.

Як зазначає Focus, додатковий пакет підтримки для України обговорювався в німецькому парламенті місяцями, але "світлофорна коаліція" не змогла домовитися про фінансування до моменту свого остаточного розпаду восени минулого року. Реалізація цього пакету стала частиною угоди між блоком ХДС/ХСС, СДПН і Зеленими в межах домовленостей про нову урядову коаліцію, що формується за підсумками лютневих виборів.

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Військова допомога Україні від Німеччини: останні новини

Як писав УНІАН, днями Німеччина повідомила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього зокрема увійшла колісна піхотна бронетехніка, самохідні зенітні установки і боєприпаси для них, ракети до систем IRIS-T SLM, боєприпаси до танків "Леопард", БМП "Мардер", а також артилерійські боєприпаси різних калібрів.

Також ми розповідали, що незабаром Україна нарешті може отримати німецькі крилаті ракети "Таурус", передачу яких канцлер Шольц постійно блокував. Лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який, вочевидь стане наступним канцлером, неодноразово озвучував необхідність надати українцям ці ракети.

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