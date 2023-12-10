Відзначається, що навіть нові хитрощі не рятують росіян.

Бійці 501 окремого батальйону морської піхоти ЗСУ зафіксували новий вид облаштування окопів російських окупантів. Загарбники намагаються захистить свої "нори" від українських дронів.

На обнародоованому у Facebook відео зображено, що ворог над позиціями будує навіси з підручних матеріалів. Аналітики Defence Express зазначили, що конструкції створюють перешкоду для скидів з дронів, а також заважає ударам FPV-дронів.

При цьому окупанти закривають окопи навіть з боків. Також росіяни активно використовують так званий "окопний РЕБ". Все це значно ускладнює використання безпілотників.

Поширення у ворога подібних споруд спричинить поширення більш потужних дронів для скидів мінометних мін. У зв'язку з цим FPV-дрони не втратять свою актуальність на полі бою. З їх допомогою знищують як особовий склад, так і техніку армії РФ.

Окопи росіян на фронті - останні новини

Центр журналістських розслідувань виявив на супутникових знімках укріпрайон окупантів - 70-кілометровий окоп від селища Семенівка до селища Маринівка. Міністерство оборони України висміяло таке зміцнення росіян.

Крім того, напередодні контрнаступу ВСУ окупанти возили по фронту ікону "Спаса Нерукотворного", яку російський диктатор Володимир Путін нещодавно подарував угрупованню військ"Дніпро".

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