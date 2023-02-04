Представник президента у ВР також підкреслив, що Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей у Росії.

Для повного звільнення окупованих Росією територій Україні необхідно від 500 до 700 танків. Київ не даватиме гарантій невикористання західної техніки проти цілей в РФ.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню "Bild" заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і представник президента України в парламенті Федір Веніславський.

За його словами, тих танків, які нам обіцяють партнери на даний момент, а це максимум 143 одиниці техніки, недостатньо для однозначного завершення війни.

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"Для того, щоб повністю звільнити нашу територію, нам потрібно від 500 до 700 танків", - підкреслив Веніславський.

Він зазначив, що якби танки були доставлені під час великого наступу української армії минулого літа, звільнення просунулося б набагато далі, і результат війни міг бути навіть вирішений. "Нам не вистачало 100 танків, тоді ми могли б повністю звільнити Донецьку і Луганську області", - сказав Веніславський.

Також представник президента в парламенті підкреслив, що Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей на території Росії.

"У деяких західних експертів є ідея, що Україна повинна пообіцяти, що не буде використовувати свою військову техніку на території Російської Федерації. Це ідея з паралельного світу", - сказав Веніславський.

Він зазначив, що всі військові об'єкти, з яких ведеться війна проти України, є законними військовими цілями України. Він уточнив, що це відноситься і до Москви.

"Будь-який командний пункт у російській столиці є законною військовою ціллю. Я не бачу ніяких проблем у тому, щоб атакувати їх", - сказав представник президента у ВР і додав, що рішення про це прийматиме військове керівництво країни.

"У будь-якому випадку ясно одне: чим менш рішучі наші союзники, тим більше гине мирних громадян в Україні", - сказав Веніславський.

Поставки танків в Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після тривалих дебатів західні країни все ж зважилися на постачання танків до України. Так, 15 січня Велика Британія офіційно оголосила про передачу Україні ескадрону з 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

25 січня федеральний уряд Німеччини погодив передачу Україні 14 танків Leopard 2 і дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну. Після цього стало відомо, що уряд Німеччини схвалив поставку Києву 88 своїх старих танків Leopard 1.

Того ж дня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати надають Україні 31 танк Abrams. Також в Україну відправлять 8 ремонтно-евакуаційних машин для обслуговування танків.

Канада має намір надати Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 та інструкторів для навчання українських військових керувати цими машинами.

За підрахунками нашого посла у Франції, згалом обіцяно понад 320 бронемашин із різних країн. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, у першій хвилі поставок очікується 120-140 танків. Однак президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно до 500 бойових машин такого типу.

За словами Олексія Резнікова, у Міноборони очікують прибуття великої кількості західних танків до України вже "незабаром". За його словами, "танкова коаліція" на підтримку України офіційно створена і активно розвивається.

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