Україна вироблятиме власні Storm Shadow: у CNN назвали цілі для цих ракет

Ракета має максимальну дальність 550 кілометрів і може нести 400-кілограмову фугасну проникаючу боєголовку.

Велика Британія передасть Україні секретні дані для виробництва ракет великої дальності SCALP/Storm Shadow; Париж і Київ планують до кінця року створити в Україні виробничу лінію. Як пише CNN, це стане підмогою для Києва в його зусиллях щодо нарощування вогневої потужності на сотні кілометрів углиб Росії.

Ракета, оснащена турбореактивним двигуном, має максимальну дальність 550 кілометрів і може нести 400-кілограмову фугасну проникаючу боєголовку. Після запуску ракета використовує комбінацію внутрішньої навігації, навігації за системою глобального позиціонування та навігації за рельєфом місцевості у поєднанні з інфрачервоною головкою самонаведення та алгоритмами автоматичного розпізнавання цілей, що дозволяє забезпечити високий рівень точності за будь-яких погодних умов.

"В Україні її використовуватимуть для ударів по підземних військових цілях, таких як командні бункери, що є складнішим завданням для легших дронів, які Київ досі використовував для ударів по вразливіших цілях, таких як нафтопереробні заводи чи склади", – пише CNN.

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Водночас нарощування виробництва ракет в Україні може зайняти кілька років, але прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем заявляє, що Лондон підтримуватиме Київ у довгостроковій перспективі.

Головна проблема України залишається

Те, що не може вирішити SCALP, – це нестача українських протиракетних комплексів, таких як розроблена США система Patriot.

Україна звернулася з проханням про дозвіл на виробництво перехоплювачів Patriot у країні – ідею, яку президент США Дональд Трамп спочатку підтримав, але згодом відмовився від неї.

Адміністрація Трампа також відхилила спроби України придбати американські крилаті ракети великої дальності Tomahawk, запаси яких скоротилися через війну в Ірані.

Виробництво ракет в Україні

Український виробник Fire Point вже розробив крилату ракету FP-5 Flamingo. З дальністю дії 3000 кілометрів вона може вражати цілі глибоко на території Росії.

Як зазначає видання, використання Києвом далекобійної зброї перетворило велику територію Росії, яка колись вважалася військовою перевагою, у проблему для Москви, оскільки вона не здатна розподілити обмежену кількість засобів ППО між дедалі більшою кількістю цілей у межах досяжності України.

Передача технологій Scalp – у чому проблема для України

Як зазначив офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, передача Україні секретних даних про британські компоненти далекобійних ракет SCALP викликає низку питань. Зокрема, йдеться про те, чи буде мова лише про кінцеве складання цих боєприпасів в Україні, чи про виробництво окремих компонентів, що дозволить масштабувати випуск ракет.

Крім того, застосування цих ракет все одно доведеться узгоджувати з Великою Британією.

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