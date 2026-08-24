Агроекспорт України різко впаде: у серпні очікують один із найгірших результатів за час війни

Через блокаду морських портів сільгосппродукція накопичується в Україні.

Експорт аграрної продукції з України в серпні може скоротитися до 1,33 мільйона тонн. Даний обсяг буде втричі меншим за середній серпневий показник в 2022-2025 роках, повідомляють аналітики Spike Brokers.

В порівнянні з липнем агроекспорт у серпні скоротиться більш, ніж вдвічі. За першу половину серпня він склав 641,9 тис. тонн, тоді як за весь попередній місяць експорт продукції АПК з України досяг 2,889 млн тонн.

Очікуваний результат серпня буде на 68% нижчим за середній показник цього місяця у 2022-2025 роках, який становив 4,19 млн тонн. До цього серпневий мінімум за час повномасштабної війни був зафіксований у 2025 році – 3,71 млн тонн.

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Експорт зерна "Укрзалізницею" скоротився на 68% проти липня та на 77% у річному вимірі. Основною причиною стало практичне припинення відвантажень у напрямку морських портів, яке альтернативні маршрути не здатні повністю компенсувати. До чорноморських портів було спрямовано лише 53,2 тис. тонн, що на 94,5% менше за липневі обсяги. Альтернативні шляхи дозволили компенсувати лише 15% втрати вантажопотоку в напрямку портів Великої Одеси.

Обмеження українського агроекспорту – останні новини

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що через блокаду чорноморських портів економічна ситуація в галузі та становище фермерів зараз гірші, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Україна домовилась про 50% знижку на транзитні перевезення збіжжя територією Молдови до кінця 2026 року. Проте даний напрямок може забезпечити тільки 10% експорту країни.

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