Далі країна буде очікувати на дорожню карту від ЄС, зазначив премʼєр Вірменії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван планує перейти до перших кроків щодо вступу країни в Європейський Союз вже найближчим часом. Про це він заявив під час під час обговорення програми уряду на 2026-2031 роки у парламенті, повідомляє Громадське радіо Вірменії.

Пашинян пояснив, що спершу Вірменія має офіційно звернутися до ЄС, аби зрозуміти, чи є перспективи для такого кроку. Також необхідно отримати карту подальшого процесу, оскільки від цього залежатимуть наступні етапи.

Пашинян додав, що референдум щодо цього питання має відбутися після відповіді Брюсселя на відповідний запит та появи дорожньої карти. Він пояснив це рішення тим, що спершу громадяни Вірменії мають отримати розуміння – наскільки можливим є вступ Єревану до ЄС, та які умови треба для цього виконати.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, що нещодавно у Вірменії пройшли вибори до Парламенту, на яких перемогу здобула партія "Громадянський вибір". Очільник партії Нікол Пашинян завдяки цьому заново отримав посаду премʼєр-міністра країни.

Напередодні голосування РФ активно просувала своїх кандидатів, погрожуючи Єревану економічними та політичними наслідками на випадок, якщо вірмени переоберуть Пашиняна. Кремлівський диктатор Володимир Путін напередодні голосування заявляв, що питання вступу Вірменії до ЄС потребує "особливого розгляду".

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