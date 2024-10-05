Низка російських пропагандистських ресурсів повідомили, що армія РФ отримала нову партію наземних роботизованих платформ "Курʼєр". Такі роботи вже були помічені на полі бою в Україні, пише Defense Express.
Як розповідається у матеріалі, постачання роботів "Курʼєр" до армії РФ просували так звані "воєнкори". Проте досі достеменно невідомо, чи вороже військо отримувало їх в якості держзамовлення, чи це був волонтерський проєкт.
"Щодо експлуатації на полі бою, то рашисти тут, звичайно, говорять про чергову "аналоговнєт" розробку, яку "оцінили на Заході", і зокрема відзначають її експлуатацію на Авдіївському напрямку, і що на полі бою використовуються цілі "групи штурмових безпілотних апаратів", – кажуть автори.
Зазначається, що ці комплекси помічали у першому зафіксованому боєзіткненні повітряних та наземних безпілотних платформ. Тоді "бойових роботів" РФ, оснащених АГС-17, розгромили дронами воїни 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура".
Примітно, що окрім гранатометів АГС-17, запас яких становить 150 гранат, роботи "Курʼєр" можуть оснащуватися й іншим озброєнням. Як пишуть автори йдеться про 12,7-мм НСВТ з боєкомплектом на 250 патронів, 7,62-мм ПКТ на 900 патронів, вогнеметом, РПГ, протитанковим ракетним комплексом. До того ж, вони можуть використовуватися в якості заміновувача чи бути оснащеними комплексом РЕБ,
"Щодо інших ТТХ (тактико-технічні характеристики, – ред.), то маса дрона становить до 250 кг, швидкість – до 35 км/год, час роботи заявлений із розкидом від 12 аж до 72 годин, дальність управління – від 3 до 10 км", – додає Defense Express.
Зброя РФ: інші новини
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Тим часом росіяни встановлюють триповерхову броню на найкращі танки Путіна – Т-90. Проте, як пишуть у ЗМІ, їх це не рятує.