Постачання роботів "Курʼєр" до армії РФ просували так звані "воєнкори".

Низка російських пропагандистських ресурсів повідомили, що армія РФ отримала нову партію наземних роботизованих платформ "Курʼєр". Такі роботи вже були помічені на полі бою в Україні, пише Defense Express.

Як розповідається у матеріалі, постачання роботів "Курʼєр" до армії РФ просували так звані "воєнкори". Проте досі достеменно невідомо, чи вороже військо отримувало їх в якості держзамовлення, чи це був волонтерський проєкт.

"Щодо експлуатації на полі бою, то рашисти тут, звичайно, говорять про чергову "аналоговнєт" розробку, яку "оцінили на Заході", і зокрема відзначають її експлуатацію на Авдіївському напрямку, і що на полі бою використовуються цілі "групи штурмових безпілотних апаратів", – кажуть автори.

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Зазначається, що ці комплекси помічали у першому зафіксованому боєзіткненні повітряних та наземних безпілотних платформ. Тоді "бойових роботів" РФ, оснащених АГС-17, розгромили дронами воїни 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура".

Примітно, що окрім гранатометів АГС-17, запас яких становить 150 гранат, роботи "Курʼєр" можуть оснащуватися й іншим озброєнням. Як пишуть автори йдеться про 12,7-мм НСВТ з боєкомплектом на 250 патронів, 7,62-мм ПКТ на 900 патронів, вогнеметом, РПГ, протитанковим ракетним комплексом. До того ж, вони можуть використовуватися в якості заміновувача чи бути оснащеними комплексом РЕБ,

"Щодо інших ТТХ (тактико-технічні характеристики, – ред.), то маса дрона становить до 250 кг, швидкість – до 35 км/год, час роботи заявлений із розкидом від 12 аж до 72 годин, дальність управління – від 3 до 10 км", – додає Defense Express.

Зброя РФ: інші новини

5 жовтня українські військові уразили на Донеччині повітряну ціль російських окупантів. Не виключено, що було збито новий безпілотник РФ С-70 "Охотнік". Військовий експерт Іван Киричевський каже, що це доволі важкий БПЛА. До того ж, його бойове навантаження становить 2 тонни.

Тим часом росіяни встановлюють триповерхову броню на найкращі танки Путіна – Т-90. Проте, як пишуть у ЗМІ, їх це не рятує.

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