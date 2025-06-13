Завершальний у серії для Тихоокеанського флоту шостий підводний човен "‎Якутськ"‎ спустили на воду 11 жовтня 2024 року.

У Санкт-Петербурзі відбулася церемонія передачі до складу Військово-морського флоту РФ дизель-електричного підводного човна проєкту 636.3 "‎Якутськ"‎. Про це повідомили в Об'єднаній суднобудівній корпорації (ОСК).

"Корабель оснащений новітнім інерціальним навігаційним комплексом, сучасною автоматизованою інформаційно-керувальною системою і потужним швидкодіючим торпедно-ракетним озброєнням", - йдеться у заяві росіян.

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Дизель-електрична субмарина "‎Якутськ" стала шостою у серії. Її було закладено в серпні 2021 року і спущено на воду в жовтні 2024 року.

Нагадаємо, контракт на будівництво серії з шести дизель-електричних підводних човнів для Тихоокеанського флоту між Міністерством оборони РФ АТ "‎Адміралтейські верфі"‎ було підписано у вересні 2016 року в рамках форуму "‎Армія-2016"‎.

За умовами контракту, першу субмарину мали передати замовнику до 25 листопада 2019 року, а будівництво всієї серії хотіли завершити у 2022-му.

Субмарини проєкту 636.3 призначені для боротьби з підводними і надводними цілями, а також для ведення розвідки та охорони морських кордонів.

Човни цього проєкту мають підводну водотоннажність близько 3950 т, довжину понад 74 м і екіпаж із 52 осіб. Основу озброєння складають торпеди і крилаті ракети "‎Калібр"‎.

Російський флот - останні новини

В кінці минулого року російський флот отримав нову атомну субмарину К-564 "Архангельськ", яка може запускати "гіперзвукові" ракети "Циркон".

"Архангельськ" є багатоцільовим підводним човном проєкту 885М "Ясень-М" і належить до четвертого (останнього на сьогодні) покоління. Її заклали у 2015 році.

Також нагадаємо, що в кінці року росіяни провели церемонію прийому до складу свого ВМФ малого ракетного корабля "Туча" проєкту 22800. Основою їхнього озброєння вступає комплекс високоточної ракетної зброї.

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