'Українські оборонні компанії перебувають у кращому становищі, ніж європейські', - СЕО PBS Velka Bites Мілан Махолан

Генеральний директор чеської PBS Velka Bites Мілан Махолан розповів УНІАН, як за роки війни змінилася співпраця оборонних галузей ЄС та України та як війна з Росією впливає на розвиток військових технологій Європи.

Повномасштабна війна Росії проти України кардинально змінила світову та європейську оборонну промисловість. Сьогодні перевагу отримують не лише компанії, які здатні швидко нарощувати виробництво, а й ті, хто вміє оперативно адаптувати свої технології до реального бойового досвіду.

Однією з таких компаній стала чеська PBS Group, яка є одним зі світових лідерів у виробництві малих реактивних двигунів для безпілотників і ракет. Зокрема, ця компанія постачає двигуни в Україну для ракет і дронів.

За останні три роки виробництво реактивних двигунів компанії зросло удев’ятеро. Вона відкрила власне виробництво у США.

Відео дня

Особливе місце для PBS займає Україна. Після початку повномасштабного вторгнення компанія налагодила постачання двигунів для українських оборонних підприємств. Бойовий досвід української зброї дозволяє інженерам чеської компанії вдосконалювати розробки, а саму співпрацю там розглядають як взаємний обмін технологічними знаннями.

Водночас подробиці співпраці PBS з українськими партнерами залишаються обмеженими з міркувань безпеки. У компанії лише зазначають, що працюють із кількома українськими підприємствами оборонної галузі. Відомо, зокрема, про спільний проєкт із українським виробником "Івченко-Прогрес" зі створення потужного двигуна, який можна використати для ракет. При цьому деталі взаємодії не розголошуються.

Кореспондент УНІАН відвідав виробництво компанії у Чехії та поспілкувався з генеральним директором головного виробничого майданчика холдингу PBS Velka Bites Міланом Махоланом про співпрацю з українською оборонною промисловістю, перспективи спільних розробок нових технологій, залежність Європи від китайських компонентів, конкуренцію між українськими та європейськими виробниками, а також готовність Європи до тривалого протистояння з Росією.

Ваша компанія PBS Velka Bites співпрацює з українськими оборонними компаніями. Який потенціал ви бачите у такій взаємодії?

Для нас український ринок є дуже цікавим. У нас склалися дуже хороші відносини з клієнтами в Україні. Я вважаю, що це пов’язано з тим, що ми були готові швидко реагувати та постачати Україні двигуни, необхідні для їхніх ракет.

І ми розпочали цю співпрацю одразу після початку війни у 2022 році. Ми здійснюємо поставки з 2023 року, і кількість двигунів для наших українських клієнтів продовжує зростати.

Дивлячись у майбутнє на найближчі кілька років, ми очікуємо на нові напрямки бізнесу та нові контракти з нашими клієнтами в Україні. Відгуки, які ми отримували протягом останніх трьох-чотирьох років, свідчать про те, що ми значно покращили характеристики наших двигунів для українських безпілотних літальних апаратів та ракет.

Під час війни Україна фактично перетворилася на полігон для випробування сучасних військових технологій. На вашу думку, чого європейські оборонні компанії вже навчилися завдяки Україні, і в яких сферах Україна могла б скористатися європейським досвідом?

На початку повномасштабної війни, у 2022-2024 роках, досвід або практичні знання надходили переважно від європейських країн та компаній. Але зараз українські компанії мають набагато більший досвід, набутий під час цієї війни.

Європейські компанії й досі володіють цінною експертизою у сфері передових технологій. Наприклад, компанія PBS - у розробці двигунів. І якщо ми об’єднаємо український та європейський досвід, то можемо створювати одні з найкращих двигунів, ракет та іншого аерокосмічного обладнання для замовників у всьому світі.

Показовою є ситуація з війною на Близькому Сході, коли деякі країни звертаються по допомогу до України. Це яскраво свідчить про важливий досвід, накопичений українськими компаніями протягом останніх кількох років.

Європейський Союз реалізує стратегію зменшення залежності від Китаю в оборонному секторі. Наскільки європейська оборонна промисловість сьогодні залежить від китайських комплектуючих та чи реалістично замінити їх альтернативами європейського або канадського виробництва?

Це реалістично. Але, можливо, потребуватиме часу. Адже раніше багато компаній у Європі чи США співпрацювали з китайськими компаніями.

Але Європа та Сполучені Штати Америки мають технології для виробництва аерокосмічної продукції без використання компонентів з Китаю. Вони можуть покладатися на європейські компоненти, американські компоненти або на поєднання обох.

Чи використовує PBS у своїх продуктах комплектуючі китайського виробництва?

Я дуже радий, що PBS використовує матеріали та комплектуючі лише з Європи або США. Не з Китаю. У нас діє сувора політика щодо відмови від використання китайських компонентів. Це надзвичайно важливо для всіх європейських компаній.

Йдеться передусім про безпеку, зокрема кібербезпеку. Ми вже бачимо це на прикладі використання дронів під час війни та того, наскільки чутливими є ці технології. Саме тому це має таке велике значення.

Нещодавно Україна відкрила експорт певних видів оборонної продукції. Чи розглядають європейські виробники українські компанії як майбутніх конкурентів?

Якщо ви маєте на увазі суперництво українських виробників ракет із європейськими виробниками, то так, конкуренція буде. Адже українські компанії здобули цінний досвід під час війни, якого немає в європейських компаній. І це велика перевага. Можливо, зараз українські оборонні компанії перебувають у кращому становищі, ніж європейські.

Які найбільші перешкоди заважають європейським компаніям сьогодні тісніше співпрацювати з українськими виробниками? Чи це насамперед ризики безпеки, регуляторні питання, фінансування чи щось інше?

Мабуть, головним недоліком є те, що Україна не є членом Європейського Союзу. Якби Україна була членом ЄС, співпраця, ймовірно, була б набагато тіснішою, було б більше спільних розробок та активніший обмін інформацією. Можливо, це значно спростило б усе.

Але це невелика проблема, оскільки все ж є деякі винятки. Європейський Союз, Європейська комісія та український уряд можуть визначати сфери, де дуже тісна співпраця є вкрай необхідною.

За останні чотири роки європейська оборонна промисловість суттєво змінилася. Чи готова, на вашу думку, Європа до довгострокового протистояння з Росією та нарощування виробництва?

Так, я впевнений, що Європа готова до довгострокової перспективи. Я також вважаю, що Європа й надалі залишатиметься довгостроковим партнером України. Впевнений у цьому на 100%.

Дмитро Петровський