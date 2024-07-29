Новий російський БПЛА з пінопласту має назву "Гербера".

Росіяни опублікували презентаційне відео з новим БПЛА, який збили у ніч на 24 липня та не одразу ідентифікували. Про це повідомляє Defense Express.

Фюзеляж дрону виконали із пінопласту та зібрали з низькою культурою виробництва. Завдяки ролику стало відомо, що йому дали назву "Гербера". Самі росіяни розглядають дрон як "молодшу сестру" Shahed-а, однак це не зовсім так, адже їх цілі і можливості відрізняються.

"Гербера" існує у трьох варіантах: БПЛА радіоелектронної розвідки, дрон-камікадзе та хибна ціль. Найбільшої уваги заслуговує ударна версія. Як повідомляється, вона наводиться на ціль за допомогою телевізійного каналу з доволі посередньою камерою.

Відео дня

Таким чином, на фінальній стадії наведення здійснює оператор, як у випадку зі звичайними FPV-дронами. До речі, на самому відео помітно, що оператор не влучив в ціль.

На думку експертів, "Гербера" із бойовою частиною має відносно невелику дальність, яку обмежує дальність прямого радіозв'язку. Тобто, скоріш за все, мова йде про декілька десятків кілометрів. Ймовірно, інші версії БПЛА можуть діяти на суттєво більшій відстані.

Нові російські БПЛА – що варте уваги

Раніше стало відомо, що в РФ стартувало серійне виробництво важкого ударно-розвідувального БПЛА "МиС-35", який називають "міні-бабою-ягою". Апарат виконано за схемою гексакоптера, він отримав шість електричних гвинтомоторних установок.

Також повідомлялось, що росіяни почали застосували дрон, який може нести 82-міліметрові міни.

Вас також можуть зацікавити новини: