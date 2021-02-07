Під час навчань українські військові відпрацьовували протидію диверсійно-розвідувальним групам.

У Херсонській області підрозділи південного угрупування військ, що підпорядковане Командуванню об’єднаних сил ЗСУ, спільно з координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України провели військові навчання.

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Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Як зазначається, були проведені тренування з виявлення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника та недопущення вчинення ним терористично-диверсійних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Коментуючи навчання, командир угрупування військ генерал-майор Володимир Миронюк підкреслив, що підтримання бойової готовності та навченості армійців, які несуть бойову службу на півдні України, є пріоритетним у низці покладених на них завдань з підтримання територіальної цілісності держави.

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Автор: Інна Андаліцька