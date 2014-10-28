У Швеції зізналися, що вигадали історію з російським підводним човном

Про це повідомляє NEWSru.com з посиланням на західні видання.

Журналісти шведської газети Dagens Nyheter запросили у військово-морській розвідці копію запису нібито перехоплених сигналів. Як правило, така інформація повністю або частково є конфіденційною і при запиті видається тільки формальне посилання на реквізити потрібного документа, тобто можливість ознайомитись з тією чи іншою інформацією є не завжди.

Якщо посилання не видається, то це рішення можна оскаржити в адміністративному порядку. Цього разу, зазначає газета, розвідники не надали жодних даних, так як ніяких перехоплень взагалі не було.

"Я думаю, мені так само цікаво, як і вам, почитати про російською сигнал про допомогу. Але нічого подібного немає, інформація невірна", - заявив виданню неназваний високопоставлений представник розвідки. За його словами, вся ця історія є не більше ніж чутками і чиїмись фантазіями.

Представники ЗС Швеції повідомили про "іноземну підводну діяльность" в районі Стокгольмського архіпелазі 17 жовтня. При цьому офіційно ніяких підтверджень того, що влада північної європейської держави розшукує у своїх прибережних водах саме російський підводний човен, не надходило. Версію про субмарину, яка може терпіти лихо, передали шведські ЗМІ. У міноборони Швеції не виключали, що непізнаним об'єктом може бути як субмарина, так і "нирець, що використовує якийсь підводний апарат типу мопеда", або навіть "дайвер".

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У Москві всі чутки відразу спростували. У російському Міністерстві оборони заявили, що об'єкт, який шукають у водах Швеції, не може бути підводним човном РФ, так як всі вони знаходяться далеко від місця, звідки нібито надійшов сигнал.

Пошукова операція тривала майже два тижні, проте не дала жодних результатів, якщо не вважати цілої хвилі злободенних жартів в пресі. Фарсом назвала те, що відбувається і The Guardian, яка пожартувала, що "за російським міні-підводним човном ганяється шведський міні-флот". В результаті Швеції довелося визнати пошуки безплідними, і 24 жовтня операцію було вирішено припинити.

Раніше командувач Військово-морськими силами країни контр-адмірал Андерс Гренстадт заявив, що на пошуки витратили 2,2 мільйона євро. При цьому він припустив, що розшукуваний об'єкт, швидше за все, покинув внутрішні води Швеції. "Сам я вважаю, що мова йде про невеликий корабель", - зазначив Гренстадт.