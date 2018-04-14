Екс-соліста Deep Purple госпіталізовано з інфарктом в Мінську

Прогнозів щодо стану музиканта медики поки журналістам не дають.

Колишнього соліста рок-групи Deep Purple 66-річного Джо Лінна Тернера госпіталізовано з інфарктом міокарда до Лікарні швидкої медичної допомоги в Мінську.

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Цю інформацію підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі, передають білоруські ЗМІ.

«Вчора потрапив до ЛШМД пацієнт з інфарктом міокарда. Проводиться лікування всіма можливими сучасними методами. Зараз його стан стабільний», - зазначили у прес-службі МОЗ.

Прогнозів про стан музиканта медики поки журналістам не дають.

Тернер був солістом популярної групи Deep Purple до 1992 року. Останні роки він займався низкою рок-проектів, у тому числі й виступав сольно. У Білорусі відомий рокер буває завдяки дружині - він одружений на білорусці Майї Козиревій.