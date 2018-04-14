Екс-соліста Deep Purple госпіталізовано з інфарктом в Мінську
14:53, 14 квітня 2018Світ
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Прогнозів щодо стану музиканта медики поки журналістам не дають.
Прогнозів про стан музиканта лікарі поки не дають \ headbanger.ru
Колишнього соліста рок-групи Deep Purple 66-річного Джо Лінна Тернера госпіталізовано з інфарктом міокарда до Лікарні швидкої медичної допомоги в Мінську.
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Цю інформацію підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі, передають білоруські ЗМІ.
«Вчора потрапив до ЛШМД пацієнт з інфарктом міокарда. Проводиться лікування всіма можливими сучасними методами. Зараз його стан стабільний», - зазначили у прес-службі МОЗ.
Прогнозів про стан музиканта медики поки журналістам не дають.
Тернер був солістом популярної групи Deep Purple до 1992 року. Останні роки він займався низкою рок-проектів, у тому числі й виступав сольно. У Білорусі відомий рокер буває завдяки дружині - він одружений на білорусці Майї Козиревій.
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