Держдеп обґрунтував мотив Росії для отруєння екс-агента Скрипаля
09:38, 19 квітня 2018Світ
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За словами речника Держдепу, «тільки в уряду Росії є мотив, засоби та історичні прецеденти здійснення подібних нападів».
REUTERS
Висновки ОЗХЗ підтверджують звинувачення Великобританії на адресу Росії у справі Скрипаля. Про це повідомила офіційний представник Держдепу США Гізер Ноєрт.
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«Незалежна доповідь ОЗХЗ, поширена минулого тижня, підтверджує висновки лабораторії у Великобританії щодо того, яка хімічна речовина використовувалася в Солсбері. Ми вдячні ОЗХЗ за швидку підтримку і за технічні зусилля з встановлення фактів. Ми повністю підтримуємо Великобританію і необхідність сьогоднішніх спеціальних засідань виконкому ОЗХЗ і РБ ООН для обговорення хіматаки в Солсбері», - сказала Ноєрт.
За її словами, «тільки в уряду Росії є мотив, засоби та історичні прецеденти здійснення подібних нападів».
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