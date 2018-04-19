Держдеп обґрунтував мотив Росії для отруєння екс-агента Скрипаля

09:38, 19 квітня 2018
Світ
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REUTERS

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«Незалежна доповідь ОЗХЗ, поширена минулого тижня, підтверджує висновки лабораторії у Великобританії щодо того, яка хімічна речовина використовувалася в Солсбері. Ми вдячні ОЗХЗ за швидку підтримку і за технічні зусилля з встановлення фактів. Ми повністю підтримуємо Великобританію і необхідність сьогоднішніх спеціальних засідань виконкому ОЗХЗ і РБ ООН для обговорення хіматаки в Солсбері», - сказала Ноєрт.

За її словами, «тільки в уряду Росії є мотив, засоби та історичні прецеденти здійснення подібних нападів».

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Теги: #Держдеп#Сергій Скрипаль