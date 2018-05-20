Режисера Люка Бессона звинуватили у зґвалтуванні - ЗМІ

Представники Бессона завили, що французький режисер "категорично заперечує всі звинувачення проти нього".

Молода актриса, яка співпрацювала з Люком Бессоном у двох фільмах, подала скаргу до поліції, в якій звинувачує режисера "П'ятого елементу" в зґвалтуванні її на цьому тижні.

Жінка, яка побажала залишатися неназваною, підтвердила Variety, що вона подала відповідну скаргу до поліції.

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Актриса розповіла виданню, що інцидент, який вона назвала "насильницьким сексуальним нападом", стався 10 травня, після зустрічі з директором готелю "Брістоль" поблизу Єлисейських полів у Парижі.

Представники Бессона завили, що французький режисер "категорично заперечує всі звинувачення проти нього". У поліції ситуацію коментувати відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, у минулому жовтні у центрі секс-скандалу опинився американський кінопродюсер Харві Вайнштейн. Всього в домаганнях Вайнштейна звинувачують близько 70 жінок, деякі з них, за їх твердженнями, були згвалтовані.

Цей скандал став поштовхом того, що відомі і невідомі жінки стали публічно скаржитися на домагання акторів і режисерів.